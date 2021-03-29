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Левандовски травмировал колено в матче с Андоррой

29 Марта 2021, 11:28,

Лидер сборной Польши Роберт Левандовски, выступающий на клубном уровне за мюнхенскую «Баварию», получил повреждение в поединке отборочного цикла чемпионата мира-2022 против Андорры (3:0). Об этом рассказал главный тренер команды Паулу Соуза.

«Роберт почувствовал боль в колене. После того, как он покинул поле, ему приложили лед. Врачи занимаются его обследованием. Надеюсь, ничего серьезного», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

В матче против Андорры Левандовски отметился двумя забитыми мячами.

В среду, 31-го марта, сборная Польши сыграет на выезде против команды Англии в рамках третьего тура отборочного этапа.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Роберт Левандовски
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