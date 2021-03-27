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Голкипер сборной Польши заразился коронавирусом

27 Марта 2021, 13:34,

Вратарь сборной Польши Лукаш Скорупски стад положительный тест на коронавирусную инфекцию в преддверии поединка второго тура отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Андорры. Об этом сообщает пресс-служба футбольного союза страны.

Источник информирует, что симптомы заболевания стали появляться у голкипера 25-го марта. Скорупски изолирован от команды и пропустит ближайшие игры.

Матч между сборными Польши и Андорры состоится в Варшаве 28-го марта. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

В первом туре поляки на выезде расписали ничью с венграми - 3:3.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Польши, Лукаш Скорупски
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