Швеция, Венгрия, Польша, Северная Македония и Австрия легко победили

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28 Марта 2021, 23:43,
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Без сенсаций прошли матчи второго тура отбора чемпионата мира 2022 года. Шведы с блистательным Златаном Ибрагимовичем разгромили Косово (3:0), с таким же результатом венгры разобрались с Сан-Марино, а Польша - с Андоррой. Северная Македония забила пять голов Лихтенштейну. Австрия была сильнее Фарер (3:1). И только Израиль с Шотландией поделили очки - 1:1.
Протокол игры
|12' Аугустинссон Людвиг (0:1)
|35' Исак Александр (0:2)
|70' Ларссон Себастьян (0:3)
Уйкани Самир • Хадергьонай Флорент • 12'Войвода Мергим • Алити Фидан • Кололли Беньямин • Халими Бесар 72' 75' ( Вока Идриз ( 75') • Крьезиу Хекуран • 9'Рашица Милот 71' ( Кастрати Лирим ( 71') • Целина Берсант • Зенели Арбер 83' ( Бериша Бернард ( 83' 88' ) • 90'Мурики Ведат 6'
Запасные: Жегрова Эдон • Фазлии Бетим • Рашани Эльбасан • Хасани Флорент • Нухиу Атдхи • Бекай Висар • Пакарада Леарт • Алими Бетим
Нордфельдт Кристоффер • Люстиг Микаэль • Линделоф Виктор • Хеландер Филип • Аугустинссон Людвиг 82' ( Бенгтссон Пьер ( 82') • Олссон Кристоффер 90' ( Сванберг Маттиас ( 90') • Форсберг Эмиль • Ларссон Себастьян • Классон Виктор 83' ( Кулушевски Деян ( 83') • Исак Александр 27' 68' ( Кайсон Робин ( 68') • Ибрагимович Златан 67' ( Берг Маркус ( 67')
Запасные: Йонссон Карл-Йохан • Сема Кен • Ольсен Робин • Крафт Эмиль • Карлссон Йеспер III • Старфельт Карл • Каюсте Йенс
28 марта. Стадион "Фадиль Вокри".
Протокол игры
|Сан-Марино
|0:3
|Венгрия
|13' Сцалай Адам (0:1)
|71' Шаллаи Роланд (0:2)
|88' Николич Неманья III (0:3)
Бенедеттини Элиа • Баттистини Мануэль • 58'Бролли Кристиан • Росси Данте • 19'Палацци Мирко • Лунадей Лоренцо 36' 53' ( Дзондзини Кевин ( 53') • Голинуччи Энрико • Муларони Марчелло • Нанни Никола 80' ( Хирш Адольфо ( 80') • Берарди Филиппо 80' ( Бернарди Марко ( 80') • Д'Аддарио Алессандро
Запасные: Грандони Андреа • Штимац Алекс • Джарди Маттиа • Чеккароли Лука • Бенедеттини Симоне • Giacomo Conti • Баттистини Микаэль
Дибус Денеш • Него Лоик 46' ( Николич Неманья III ( 46') • Орбан Вилли • Салаи Аттила • Ботка Эндре • 76'Газдаг Даниэль 62' ( Кляйнхайслер Ласло ( 62') • Чери Тамаш 30' 46' ( Кальмар Жолт ( 46') • Варга Кевин 72' ( Варга Роланд ( 72') • Шигер Давид • Шаллаи Роланд • Салай Адам
Запасные: Тот Балаж II • Кечкеш Акош • Надь Адам • Лонг Адам • Ловренчич Герге • Гереши Кристиан • Хандья Силвестер
28 марта. Стадион "Олимпийский (Серравалле)" (Серравалле).
Протокол игры
|(1:0) Левандовски Роберт 30'
|(2:0) Левандовски Роберт 55'
|(3:0) Свидерски Кароль 88'
Щесны Войцех • Берешиньски Бартош 60' ( Гросицки Камил ( 60') • Пёнтковски Камиль • Глик Камил • Рыбус Мацей 60' ( Давидович Павел ( 60') • Юзвяк Камиль • Крыховяк Гжегож • Зелиньски Пётр 73' ( Козловски Кацпер ( 73') • Милик Аркадиуш 60' ( Плахета Пшемыслав ( 60') • Левандовски Роберт 63' ( Свидерски Кароль ( 63') • Пёнтек Кшиштоф
Запасные: Шиманьски Себастиан • Реца Аркадиуш • Немчикски Карол • Августиняк Рафал • Фабьянски Лукаш • Модер Якуб • Беднарек Ян
Альварес Икер • Сан-Никола Мойсес • Christian Garcia • 13'Гарсия Эмили • Алаведра Альберт • Ребес Марк 87' ( Виейра Марсио ( 87') • Валес Марк • Гарсия Марк 58' ( Сервос Жоан ( 58') • Мартинес Кристиан II 74' ( Мартинес Алекс II ( 74') • Пуйоль Марк 58' ( Алаез Жорди ( 58' ) • 90'Санчес Аарон 87' ( Сан-Никола Луиджи ( 87')
Запасные: Морено Серхио • Гомес Хосе II • Льовера Макс • Рубио Хесус II • Родригес Адриан II • Фернандес Рикард • Пирес Франсиско
28 марта. Стадион "Пепси-Арена - Войска Польского".
Протокол игры
|(1:0) Барди Энис 7'
|(2:0) Трайковски Александар 51'
|(3:0) Трайковски Александар 54'
|(4:0) Элмас Эльиф 62'
|(5:0) Несторовски Илья 82'
Димитриевски Столе • Ристовски Стефан 58' ( Николов Бобан ( 58') • Муслиу Визар • Ристевски Кирче • Алиоски Эгзиян 66' ( Асковски Стефан ( 66') • Радески Марьян • 69'Спировски Стефан • Барди Энис 58' ( Несторовски Илья ( 58') • Элмас Эльиф • Пандев Горан 58' ( Бейтулаи Эгзон ( 58') • Трайковски Александар 66' ( Хасани Феран ( 66')
Запасные: Ибраими Агим • Шишковски Дамьян • Велкоски Крсте • Стояновски Влатко • Янков Ристо • Адеми Ариян • Аврамовски Даниэль
Бюхель Бенджамин • Вольфингер Сандро • 11'Малин Андреас • 79'Хофер Йенс • Брандле Даниэль • Вольфингер Фабио 18' 66' ( Alexander Marxer ( 66' ) • 90'Фроммельт Ноах 31' 67' ( Benjamin Vogt ( 67') • Майер Ливио 46' ( Оспельт Филипп ( 46') • Гёппель Максимилиан 78' ( Martin Marxer ( 78') • Хаслер Николас 41' ( Зеле Арон ( 41') • Фрик Яник
Запасные: Фрик Ноах • Оспельт Джастин • Хоби Томас • Йилдыз Сейхан • Кауфман Даниэль
28 марта. Стадион "Тодор Проески".
Протокол игры
|19' Наттестад Сонни (0:1)
|(1:1) Драгович Александр 30'
|(2:1) Баумгартнер Кристоф 37'
|(3:1) Калайджич Саша 44'
Шлагер Александер • Лайнер Штефан 76' ( Триммель Кристофер ( 76') • Траунер Гернот • Драгович Александр • Ульмер Андреас • Шауб Луис 85' ( Демир Юсуф ( 85') • Гриллич Флориан • 16'Алаба Давид 64' ( Шёпф Алессандро ( 64') • Баумгартнер Кристоф 76' ( Онисиво Карим ( 76') • Калайджич Саша 63' ( Грегорич Михаэль ( 63') • Забитцер Марсель
Запасные: Линхарт Филипп • Шлагер Ксавер • Перван Павао • Ильзанкер Штефан • Грбич Адриан • Бахманн Даниэль • Фридль Марко
Нильсен Гуннар • Ролантссон Гилли • Наттестад Сонни • Ватнсдаль Хейни 59' ( Андреасен Якуп ( 59') • Давидсен Вильормур • Ватнхамар Сольви 58' ( Йоханнесен Патрик ( 58') • Ванхамар Гуннар • Ханссон Халлюр 80' ( Ольсен Клеминт ( 80') • Ольсен Брандур • 45'Эдмундссон Йохан 74' ( Кнудсен Петур ( 74') • Ольсен Мейнхард 58' ( Бьярталид Йоаннес ( 58')
Запасные: Дан Берг И Сойлу • Гестсон Тейтур • Томсен Тордур • Йонссон Видар Ари II • Йенсен Трондур • Балдвинссон Рогви • Даниэльсен Йоаннес
28 марта. Стадион "Эрнст Хаппель" (Вена).
Протокол игры
|(1:0) Перец Дор 44'
|56' Фрейзер Райан (1:1)
Марсиано Офир • Арад Офри • Эль-Хамид Хатем Абд • Тиби Эйтан • Даса Элазар • Натхо Бибрас 63' ( Лави Нета ( 63') • Перец Дор • 81'Менахем Сун 79' ( Кайал Барам ( 79') • Вайссман Шон 74' ( Даббур Мунас ( 74') • Манор Соломон • Захави Эран
Запасные: Абу-Ханна Джоэл • Кандил Маор • Liel Abada • Or Blorian • Хазиза Долев • Ницан Итамар • Абу-Фани Мохаммад • Клейман Борис • Таа Лоай
Маршалл Дэвид • О'Доннелл Стивен • Хэнли Грант • Хендри Джек 28' 46' ( Кристи Райан ( 46') • Робертсон Эндрю • Мактоминай Скотт • Макгрегор Каллум • Тирни Киран • Макгинн Джон 74' ( Маклин Кенни ( 74') • Адамс Че • Фрейзер Райан 86' ( Армстронг Стюарт ( 86')
Запасные: Флек Джон • Маккена Скотт • Нисбет Кевин • Галлахер Деклан • Макбарни Оливер • Консидайн Эндрю • Гордон Крейг • Дайкс Линдон • Маклохлан Джон
28 марта. Стадион "Блумфилд".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко