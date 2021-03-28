Чемпионат мира по футболу 2022
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Швеция, Венгрия, Польша, Северная Македония и Австрия легко победили

28 Марта 2021, 23:43,

Без сенсаций прошли матчи второго тура отбора чемпионата мира 2022 года. Шведы с блистательным Златаном Ибрагимовичем разгромили Косово (3:0), с таким же результатом венгры разобрались с Сан-Марино, а Польша - с Андоррой. Северная Македония забила пять голов Лихтенштейну. Австрия была сильнее Фарер (3:1). И только Израиль с Шотландией поделили очки - 1:1.

Протокол игры  
Косово 0:3 Швеция
    12' Аугустинссон Людвиг (0:1)
    35' Исак Александр (0:2)
    70' Ларссон Себастьян (0:3)
Уйкани Самир Хадергьонай Флорент   12' Войвода Мергим Алити Фидан Кололли Беньямин Халими Бесар   72'   75' (Вока Идриз (   75') Крьезиу Хекуран   9' Рашица Милот   71' (Кастрати Лирим (   71') Целина Берсант Зенели Арбер   83' (Бериша Бернард (   83'   88'   90') Мурики Ведат   6'
Запасные: Жегрова Эдон Фазлии Бетим Рашани Эльбасан Хасани Флорент Нухиу Атдхи Бекай Висар Пакарада Леарт Алими Бетим
Нордфельдт Кристоффер Люстиг Микаэль Линделоф Виктор Хеландер Филип Аугустинссон Людвиг   82' (Бенгтссон Пьер (   82') Олссон Кристоффер   90' (Сванберг Маттиас (   90') Форсберг Эмиль Ларссон Себастьян Классон Виктор   83' (Кулушевски Деян (   83') Исак Александр   27'   68' (Кайсон Робин (   68') Ибрагимович Златан   67' (Берг Маркус (   67')
Запасные: Йонссон Карл-Йохан Сема Кен Ольсен Робин Крафт Эмиль Карлссон Йеспер III Старфельт Карл Каюсте Йенс
28 марта. Стадион "Фадиль Вокри".
Протокол игры  
Сан-Марино 0:3 Венгрия
    13' Сцалай Адам (0:1)
    71' Шаллаи Роланд (0:2)
    88' Николич Неманья III (0:3)
Бенедеттини Элиа Баттистини Мануэль   58' Бролли Кристиан Росси Данте   19' Палацци Мирко Лунадей Лоренцо   36'   53' (Дзондзини Кевин (   53') Голинуччи Энрико Муларони Марчелло Нанни Никола   80' (Хирш Адольфо (   80') Берарди Филиппо   80' (Бернарди Марко (   80') Д'Аддарио Алессандро
Запасные: Грандони Андреа Штимац Алекс Джарди Маттиа Чеккароли Лука Бенедеттини Симоне Giacomo Conti Баттистини Микаэль
Дибус Денеш Него Лоик   46' (Николич Неманья III (   46') Орбан Вилли Салаи Аттила Ботка Эндре   76' Газдаг Даниэль   62' (Кляйнхайслер Ласло (   62') Чери Тамаш   30'   46' (Кальмар Жолт (   46') Варга Кевин   72' (Варга Роланд (   72') Шигер Давид Шаллаи Роланд Салай Адам
Запасные: Тот Балаж II Кечкеш Акош Надь Адам Лонг Адам Ловренчич Герге Гереши Кристиан Хандья Силвестер
28 марта. Стадион "Олимпийский (Серравалле)" (Серравалле).
Протокол игры  
Польша 3:0 Андорра
(1:0) Левандовски Роберт 30'    
(2:0) Левандовски Роберт 55'    
(3:0) Свидерски Кароль 88'    
Щесны Войцех Берешиньски Бартош   60' (Гросицки Камил (   60') Пёнтковски Камиль Глик Камил Рыбус Мацей   60' (Давидович Павел (   60') Юзвяк Камиль Крыховяк Гжегож Зелиньски Пётр   73' (Козловски Кацпер (   73') Милик Аркадиуш   60' (Плахета Пшемыслав (   60') Левандовски Роберт   63' (Свидерски Кароль (   63') Пёнтек Кшиштоф
Запасные: Шиманьски Себастиан Реца Аркадиуш Немчикски Карол Августиняк Рафал Фабьянски Лукаш Модер Якуб Беднарек Ян
Альварес Икер Сан-Никола Мойсес Christian Garcia   13' Гарсия Эмили Алаведра Альберт Ребес Марк   87' (Виейра Марсио (   87') Валес Марк Гарсия Марк   58' (Сервос Жоан (   58') Мартинес Кристиан II   74' (Мартинес Алекс II (   74') Пуйоль Марк   58' (Алаез Жорди (   58'   90') Санчес Аарон   87' (Сан-Никола Луиджи (   87')
Запасные: Морено Серхио Гомес Хосе II Льовера Макс Рубио Хесус II Родригес Адриан II Фернандес Рикард Пирес Франсиско
28 марта. Стадион "Пепси-Арена - Войска Польского".
Протокол игры  
Северная Македония 5:0 Лихтенштейн
(1:0) Барди Энис 7'    
(2:0) Трайковски Александар 51'    
(3:0) Трайковски Александар 54'    
(4:0) Элмас Эльиф 62'    
(5:0) Несторовски Илья 82'    
Димитриевски Столе Ристовски Стефан   58' (Николов Бобан (   58') Муслиу Визар Ристевски Кирче Алиоски Эгзиян   66' (Асковски Стефан (   66') Радески Марьян   69' Спировски Стефан Барди Энис   58' (Несторовски Илья (   58') Элмас Эльиф Пандев Горан   58' (Бейтулаи Эгзон (   58') Трайковски Александар   66' (Хасани Феран (   66')
Запасные: Ибраими Агим Шишковски Дамьян Велкоски Крсте Стояновски Влатко Янков Ристо Адеми Ариян Аврамовски Даниэль
Бюхель Бенджамин Вольфингер Сандро   11' Малин Андреас   79' Хофер Йенс Брандле Даниэль Вольфингер Фабио   18'   66' (Alexander Marxer (   66'   90') Фроммельт Ноах   31'   67' (Benjamin Vogt (   67') Майер Ливио   46' (Оспельт Филипп (   46') Гёппель Максимилиан   78' (Martin Marxer (   78') Хаслер Николас   41' (Зеле Арон (   41') Фрик Яник
Запасные: Фрик Ноах Оспельт Джастин Хоби Томас Йилдыз Сейхан Кауфман Даниэль
28 марта. Стадион "Тодор Проески".
Протокол игры  
Австрия 3:1 Фарерские острова
    19' Наттестад Сонни (0:1)
(1:1) Драгович Александр 30'    
(2:1) Баумгартнер Кристоф 37'    
(3:1) Калайджич Саша 44'    
Шлагер Александер Лайнер Штефан   76' (Триммель Кристофер (   76') Траунер Гернот Драгович Александр Ульмер Андреас Шауб Луис   85' (Демир Юсуф (   85') Гриллич Флориан   16' Алаба Давид   64' (Шёпф Алессандро (   64') Баумгартнер Кристоф   76' (Онисиво Карим (   76') Калайджич Саша   63' (Грегорич Михаэль (   63') Забитцер Марсель
Запасные: Линхарт Филипп Шлагер Ксавер Перван Павао Ильзанкер Штефан Грбич Адриан Бахманн Даниэль Фридль Марко
Нильсен Гуннар Ролантссон Гилли Наттестад Сонни Ватнсдаль Хейни   59' (Андреасен Якуп (   59') Давидсен Вильормур Ватнхамар Сольви   58' (Йоханнесен Патрик (   58') Ванхамар Гуннар Ханссон Халлюр   80' (Ольсен Клеминт (   80') Ольсен Брандур   45' Эдмундссон Йохан   74' (Кнудсен Петур (   74') Ольсен Мейнхард   58' (Бьярталид Йоаннес (   58')
Запасные: Дан Берг И Сойлу Гестсон Тейтур Томсен Тордур Йонссон Видар Ари II Йенсен Трондур Балдвинссон Рогви Даниэльсен Йоаннес
28 марта. Стадион "Эрнст Хаппель" (Вена).
Протокол игры  
Израиль 1:1 Шотландия
(1:0) Перец Дор 44'    
    56' Фрейзер Райан (1:1)
Марсиано Офир Арад Офри Эль-Хамид Хатем Абд Тиби Эйтан Даса Элазар Натхо Бибрас   63' (Лави Нета (   63') Перец Дор   81' Менахем Сун   79' (Кайал Барам (   79') Вайссман Шон   74' (Даббур Мунас (   74') Манор Соломон Захави Эран
Запасные: Абу-Ханна Джоэл Кандил Маор Liel Abada Or Blorian Хазиза Долев Ницан Итамар Абу-Фани Мохаммад Клейман Борис Таа Лоай
Маршалл Дэвид О'Доннелл Стивен Хэнли Грант Хендри Джек   28'   46' (Кристи Райан (   46') Робертсон Эндрю Мактоминай Скотт Макгрегор Каллум Тирни Киран Макгинн Джон   74' (Маклин Кенни (   74') Адамс Че Фрейзер Райан   86' (Армстронг Стюарт (   86')
Запасные: Флек Джон Маккена Скотт Нисбет Кевин Галлахер Деклан Макбарни Оливер Консидайн Эндрю Гордон Крейг Дайкс Линдон Маклохлан Джон
28 марта. Стадион "Блумфилд".



 



 



 



 



 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
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