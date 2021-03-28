Швеция, Венгрия, Польша, Северная Македония и Австрия легко победили

Без сенсаций прошли матчи второго тура отбора чемпионата мира 2022 года. Шведы с блистательным Златаном Ибрагимовичем разгромили Косово (3:0), с таким же результатом венгры разобрались с Сан-Марино, а Польша - с Андоррой. Северная Македония забила пять голов Лихтенштейну. Австрия была сильнее Фарер (3:1). И только Израиль с Шотландией поделили очки - 1:1.





























