Спорные моменты без ВАР и дебютный гол Локателли: Сборная Италии впервые обыграла Болгарию на выезде

Сборная Италии пыталась впервые в своей истории обыграть Болгарию на выезде.

Сборная Италии пролетела мимо чемпионата мира 2018 года, но к отчётному матчу не проигрывала уже два с половиной года. У Роберто Манчини гораздо лучше получается рулить «скуадрой адзуррой», нежели «Зенитом». Итальянцы не знали поражений на протяжении двадцати трёх матчей подряд и рассчитывали продлить эту впечатляющую серию в гостях у Болгарии, которая, наоборот, в последнее время выступает ни шатко ни валко и чаще всего проигрывает.

Если итальянская сборная у кого-то неразрывно ассоциируется с катеначчо, то первый тайм заставил их сомневаться в этой теории. «Лазурная команда» владела мячом в два с половиной раза больше соперника, который только и думал что об обороне. Игра наблюдалась довольно вязкая. За первый тайм гости нанесли восемь ударов, и шесть из них попали под блокировку. Камера часто выхватывала в штрафной хозяев недовольное лицо Кьезы, но к перерыву у него и его партнеров появился повод обрадоваться.

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На 41-й минуте Белотти, которому адресовался пас на ход, упал после лёгкого касания ему в спину со стороны Димова. Судья поставил пенальти, а ВАРа, чтобы проверить его правомерность, не было. Однако можно довериться самому Белотти. Месяца полтора назад он проявил благородство в игре за «Торино» в Серии A, когда попросил отменить ошибочно назначенный штрафной в пользу туринцев после эпизода с его участием. На этот раз Белотти не просил судью так сделать – вместо этого он взял и реализовал пенальти в левый нижний угол (0:1).

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В начале второго тайма Ачерби ударил головой выше створа, и раз он не забил, интрига сохранилась. Гости ослабили хватку и чуть не получили пенальти в свои ворота, когда мяч попал в руку лежавшему на газону Сенси. Впрочем, позже новый одиннадцатиметровый мог быть назначен и в пользу итальянцев, поскольку защитник хозяев явно влетел в подкате в Белотти. Тот успел пробить раньше, но мяч остался в пределах поля. В матче Испания – Греция в подобной ситуации в ворота пиренейцев пенальти был поставлен, а здесь – нет.

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Пострадавший Белотти смог продолжить матч и на 72-й минуте загубил прекрасную возможность сделать счёт 0:2. Даже дуплет возможностей. Верратти закинул из середины поля на место правого инсайда, и Белотти перекинул вратаря в штангу, после чего с добивания зарядил выше створа. Но всё равно на 82-й минуте преимущество гостей на табло удвоилось – Локателли здорово поразил правый нижний угол и впервые отличился за сборную Италии (0:2).

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Итальянцы завершили матч в атаке и с хорошим настроением. Они могли забивать ещё, но для них и так оказалось нормально – «скуадра адзурра» первый раз в истории победила Болгарию на выезде и продлила беспроигрышную серию до двадцати четырёх встреч.

Кирилл Иванцов