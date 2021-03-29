Манчини: «Все матчи сложные, особенно против таких соперников, как Болгария»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал выездную победу над болгарами (2:0).

- Все матчи сложные, особенно против таких соперников, которые играют за линией мяча и ждут контратак. Пока не вскроешь оборону, нет пространства, и тяжело играть, - заявил тренер в эфире RAI Sport.

- Сейчас такой отрезок сезона, когда все немного устали. Мы не позволили сопернику ничего сделать в первом тайме, а во втором - только и делали, что упускали очередные моменты забить снова. Не вижу, чтобы сейчас кто-то побеждал 7:0 или 8:0. Мы знаем, что разница голов имеет значение, но очки важнее, и мы надеемся обыграть Швейцарию, - заключил Манчини.