Манчини: «Все матчи сложные, особенно против таких соперников, как Болгария»

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29 Марта 2021, 00:09,
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал выездную победу над болгарами (2:0).
- Все матчи сложные, особенно против таких соперников, которые играют за линией мяча и ждут контратак. Пока не вскроешь оборону, нет пространства, и тяжело играть, - заявил тренер в эфире RAI Sport.
- Сейчас такой отрезок сезона, когда все немного устали. Мы не позволили сопернику ничего сделать в первом тайме, а во втором - только и делали, что упускали очередные моменты забить снова. Не вижу, чтобы сейчас кто-то побеждал 7:0 или 8:0. Мы знаем, что разница голов имеет значение, но очки важнее, и мы надеемся обыграть Швейцарию, - заключил Манчини.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини