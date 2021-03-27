​Манчини: «Мы приехали, чтобы победить в Болгарии впервые в истории»

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27 Марта 2021, 20:54,
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался в преддверии воскресного гостевого матча против Болгарии.
«Каждый матч сложный, всегда нужно выходить на поле с максимальной концентрацией. История говорит о том, что сборная Италии никогда не побеждала в Болгарии. Это означает, что играть здесь нелегко, но мы здесь, чтобы победить.
По сравнению со сборной Северной Ирландии, сборная Болгарии менее сильна физически, но зато она лучше владеет мячом», - отметил Манчини на пресс-конференции.
В шести домашних матчах против сборной Италии болгары дважды победили и четырежды сыграли вничью.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини, Сборная Болгарии