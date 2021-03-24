Хет-трик Йилмаза позволил сборной Турции разобраться с Голландией

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24 Марта 2021, 21:56,
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Матч-открытие отборочного турнира чемпионата мира 2022 года среди европейских команд получился ярким и событийным. Сборная Турции дома играла против голландцев и на первой минуте второго тайма громила соперника со счётом 3:0. «Оранжевые» ближе к концу за две минуты вернули интригу, сократив отставание до минимума, но Бурак Йилмаз забил свой третий мяч и принес победу турецкой команде - 4:2.
В параллельной игре выступающий вне конкурса Катар одолел Люксембург (1:0).
Протокол игры
|(1:0) Йилмаз Бурак 15'
|(2:0) Йилмаз Бурак 34'
|(3:0) Чалханоглу Хакан 46'
|75' Классен Дэви (3:1)
|77' Де Йонг Люк (3:2)
|(4:2) Йилмаз Бурак 81'
Чакыр Угурджан • Челик Зеки • Кабак Озан • Сёюнджю Чаглар • Мераш Умут • 72'Йокушлу Окай • Караман Кенан 32' 78' ( Унал Энес ( 78') • Туфан Озан 36' 64' ( Эркин Джанер ( 64') • Чалханоглу Хакан 78' ( Айхан Кан ( 78') • Язиджи Юсуф 64' ( Антальялы Тайлан ( 64') • Йилмаз Бурак 52' 90' ( Тюрюдж Дениз ( 90')
Запасные: Гюнок Мерт • Мюлдюр Мерт • Тосун Дженк • Кылынч Эмре • Токёз Дорукхан • Байиндыр Алтай • Кекджу Оркун
Крул Тим • Тете Кенни 69' ( Классен Дэви ( 69') • Де Лихт Маттайс • Блинд Дэйли 82' ( Ван Анхольт Патрик ( 82') • Вайндал Оуэн 82' ( Гравенберх Райан ( 82') • Де Рон Мартен 52' ( Де Йонг Люк ( 52') • Вейналдум Джорджиньо • 50'Де Йонг Френки • Бергёйс Стивен • Депай Мемфис • Мален Дониэлл 69' ( Дюмфрис Дензел ( 69')
Запасные: Стекеленбург Мартен • Вельтман Йоел • Бабель Райан • Стенгс Келвин • Ван де Бек Донни • Силлессен Яспер • Бергвейн Стевен
24 марта. Стадион "Олимпийский стадион (Стамбул)".
Протокол игры
|Катар
|1:0
|Люксембург
|(1:0) Мунтари Мохаммед 13'
Аль-Шееб Саад • Ро-Ро • Хассан Абделькарим • Сальман Тарек • Аль-Рави Бассам • Хухи Буалем • Хатем Абдулазиз • Аль-Хаидос Хассан • Будьяф Карим • Али Альмоэз • Мунтари Мохаммед
Запасные: Аль-Хайри Салем • Мадибо Ассим • Аль-Браке Султан • Абдурисаг Юсуф • Закария Салах • Mahmud Abunada • Алаэльдин Ахмед • Фатхи Ахмед
Морис Антони • Шано Максим • Герсон Ларс • Пинту Мика • Жанс Лоран • Бонерт Флориан • Мартинс Кристофер • Синани Данел • Девилль Морис • Муратович Эдвин • Тилль Себастьян
Запасные: Бенси Стефано • Махмутович Энес • Мартинс Марвин • Тилль Оливье • Баррейро Леандро • Lucas Fox • Родригес Жерсон • Малгет Кевин • Timothe Rupil • Скендерович Алдин • 88'Щон Ральф
24 марта. Стадион "Дженерали Арена" (Прага).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Голландии, Сборная Турции, Бурак Йилмаз
Хорошо сыграли турки, особенно фееричный получился первый тайм.
одно слово - невезуха! такие голы глупые пропускать, как голландцы пропустили, это ещё умудриться надо.
Оранжевые опять куда-то не туда идут( А еще наших уничтожали после поражения от турков в конкурентной игре, когда они имели полтайма большое преимущество, а затем бились в меньшинстве.