Хет-трик Йилмаза позволил сборной Турции разобраться с Голландией

Матч-открытие отборочного турнира чемпионата мира 2022 года среди европейских команд получился ярким и событийным. Сборная Турции дома играла против голландцев и на первой минуте второго тайма громила соперника со счётом 3:0. «Оранжевые» ближе к концу за две минуты вернули интригу, сократив отставание до минимума, но Бурак Йилмаз забил свой третий мяч и принес победу турецкой команде - 4:2.

В параллельной игре выступающий вне конкурса Катар одолел Люксембург (1:0).