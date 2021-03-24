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Хет-трик Йилмаза позволил сборной Турции разобраться с Голландией

24 Марта 2021, 21:56,

Матч-открытие отборочного турнира чемпионата мира 2022 года среди европейских команд получился ярким и событийным. Сборная Турции дома играла против голландцев и на первой минуте второго тайма громила соперника со счётом 3:0. «Оранжевые» ближе к концу за две минуты вернули интригу, сократив отставание до минимума, но Бурак Йилмаз забил свой третий мяч и принес победу турецкой команде - 4:2.

В параллельной игре выступающий вне конкурса Катар одолел Люксембург (1:0).

Протокол игры  
Турция 4:2 Голландия
(1:0) Йилмаз Бурак 15'    
(2:0) Йилмаз Бурак 34'    
(3:0) Чалханоглу Хакан 46'    
    75' Классен Дэви (3:1)
    77' Де Йонг Люк (3:2)
(4:2) Йилмаз Бурак 81'    
Чакыр Угурджан Челик Зеки Кабак Озан Сёюнджю Чаглар Мераш Умут   72' Йокушлу Окай Караман Кенан   32'   78' (Унал Энес (   78') Туфан Озан   36'   64' (Эркин Джанер (   64') Чалханоглу Хакан   78' (Айхан Кан (   78') Язиджи Юсуф   64' (Антальялы Тайлан (   64') Йилмаз Бурак   52'   90' (Тюрюдж Дениз (   90')
Запасные: Гюнок Мерт Мюлдюр Мерт Тосун Дженк Кылынч Эмре Токёз Дорукхан Байиндыр Алтай Кекджу Оркун
Крул Тим Тете Кенни   69' (Классен Дэви (   69') Де Лихт Маттайс Блинд Дэйли   82' (Ван Анхольт Патрик (   82') Вайндал Оуэн   82' (Гравенберх Райан (   82') Де Рон Мартен   52' (Де Йонг Люк (   52') Вейналдум Джорджиньо   50' Де Йонг Френки Бергёйс Стивен Депай Мемфис Мален Дониэлл   69' (Дюмфрис Дензел (   69')
Запасные: Стекеленбург Мартен Вельтман Йоел Бабель Райан Стенгс Келвин Ван де Бек Донни Силлессен Яспер Бергвейн Стевен
24 марта. Стадион "Олимпийский стадион (Стамбул)".
Протокол игры  
Катар 1:0 Люксембург
(1:0) Мунтари Мохаммед 13'    
Аль-Шееб Саад Ро-Ро Хассан Абделькарим Сальман Тарек Аль-Рави Бассам Хухи Буалем Хатем Абдулазиз Аль-Хаидос Хассан Будьяф Карим Али Альмоэз Мунтари Мохаммед
Запасные: Аль-Хайри Салем Мадибо Ассим Аль-Браке Султан Абдурисаг Юсуф Закария Салах Mahmud Abunada Алаэльдин Ахмед Фатхи Ахмед
Морис Антони Шано Максим Герсон Ларс Пинту Мика Жанс Лоран Бонерт Флориан Мартинс Кристофер Синани Данел Девилль Морис Муратович Эдвин Тилль Себастьян
Запасные: Бенси Стефано Махмутович Энес Мартинс Марвин Тилль Оливье Баррейро Леандро Lucas Fox Родригес Жерсон Малгет Кевин Timothe Rupil Скендерович Алдин   88' Щон Ральф
24 марта. Стадион "Дженерали Арена" (Прага).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Голландии, Сборная Турции, Бурак Йилмаз
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Комментарии (3)
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Champions of the world
24 Марта 2021, 23:48

Хорошо сыграли турки, особенно фееричный получился первый тайм.

0
pol-black
24 Марта 2021, 23:03

одно слово - невезуха! такие голы глупые пропускать, как голландцы пропустили, это ещё умудриться надо.

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CELTIC FROST
24 Марта 2021, 22:36

Оранжевые опять куда-то не туда идут( А еще наших уничтожали после поражения от турков в конкурентной игре, когда они имели полтайма большое преимущество, а затем бились в меньшинстве.

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