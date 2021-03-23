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Де Бур: «Ван Дейк может стать бонусом для сборной Голландии»

23 Марта 2021, 20:56,

Главный тренер сборной Голландии Франк де Бур поговорил о перспективах защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка, который порвал крестообразные связки колена в октябре, столкнувшись с голкипером «Эвертона» Джорданом Пикфордом.

- Могу понять, почему «Ливерпуль» не хочет давить на Виргила, аналогично делаю я. Его восстановление идет по плану. Мы знаем, что ему остается восемь недель. Не знаю, будет ли достаточно этого времени для подготовки к Евро. Он скоро вернется к тренировкам, но могут быть рецидивы. Неделя-две, которые можно пропустить по этой причине приведут к тому, что он не сыграет за «Ливерпуль» в оставшихся матчах. Он может быть бонусом для нас, но сейчас я на него не рассчитываю, - заявил де Бур на пресс-конференции.

Ван Дейк пропустил 34 матча «Ливерпуля» и три - национальной сборной.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Сборная Голландии, Виргил Ван Дейк, Франк Де Бур
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