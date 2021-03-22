​Месси поучаствовал в презентации новой формы сборной Аргентины

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22 Марта 2021, 18:58,
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Сборная Аргентины презентовала новую форму. Участие в презентации принял звёздный футболист «альбиселесте» Лионель Месси, выступающий за «Барселону».
Новая форма выполнена в традиционных бело-голубых цветах аргентинской национальной команды. При этом вертикальные полосы теперь стали не так сильно выраженными из-за узора.
Техническим спонсором Ассоциации футбола Аргентины является известная компания Adidas.
Напомним, что мартовские матчи отбора на чемпионат мира в зоне КОНМЕБОЛ были перенесены из-за ограничений по перемещениям между странами в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Лионель Месси, Сборная Аргентины
лучшая форма сборной Аргентины сейчас у Наполи.