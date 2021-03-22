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​Месси поучаствовал в презентации новой формы сборной Аргентины

22 Марта 2021, 18:58,

Сборная Аргентины презентовала новую форму. Участие в презентации принял звёздный футболист «альбиселесте» Лионель Месси, выступающий за «Барселону».

Новая форма выполнена в традиционных бело-голубых цветах аргентинской национальной команды. При этом вертикальные полосы теперь стали не так сильно выраженными из-за узора.

Техническим спонсором Ассоциации футбола Аргентины является известная компания Adidas.

Напомним, что мартовские матчи отбора на чемпионат мира в зоне КОНМЕБОЛ были перенесены из-за ограничений по перемещениям между странами в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лионель Месси, Сборная Аргентины
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Комментарии (1)
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0
Tavadi
22 Марта 2021, 19:22

лучшая форма сборной Аргентины сейчас у Наполи.

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