​Месси поучаствовал в презентации новой формы сборной Аргентины

Сборная Аргентины презентовала новую форму. Участие в презентации принял звёздный футболист «альбиселесте» Лионель Месси, выступающий за «Барселону».

Новая форма выполнена в традиционных бело-голубых цветах аргентинской национальной команды. При этом вертикальные полосы теперь стали не так сильно выраженными из-за узора.

Техническим спонсором Ассоциации футбола Аргентины является известная компания Adidas.

Напомним, что мартовские матчи отбора на чемпионат мира в зоне КОНМЕБОЛ были перенесены из-за ограничений по перемещениям между странами в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.