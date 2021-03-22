​Ибрагимович: «Я пообещал тренеру сборной, что буду решающим»

Вернувшийся в сборную Швеции Златан Ибрагимович рассказал о своём разговоре с тренером команды Янне Андерссоном.

«Когда мы с тренером встретились впервые, мы находились наедине и говорили обо всём. Это была позитивная встреча, где мы спорили друг с другом и, в конце концов, выбрали лучшее решение для Швеции. Мы оба знаем, что лучше для сборной, и вот я сижу перед вами. Я здесь не потому, что меня зовут Златан Ибрагимович, а потому, что я заслуживаю здесь быть.

Всё, что я делал раньше, ничего не значит. Я чувствую себя в хорошей форме и чувствую, что я всё ещё могу вносить свой вклад в сборную. Я всего лишь часть головоломки. Я могу ответить вам, что я лучший в мире, но здесь это не поможет. Я хочу передать свой опыт команде. Я пообещал тренеру, что буду решающим, но теперь мне нужно доказать это на поле», - сказал Ибрагимович на пресс-конференции.