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Канчельскис: «Сборная России не может играть без Дзюбы»

12 Марта 2021, 10:59,

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на возвращение форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в национальную команду.

«Дзюба заслуживает вызова в сборную. В предыдущих матчах мы увидели, что кроме него у нас нет нападающих. Без Артёма команда не может играть. Дзюба - лучший нападающий России», - приводит слова Канчельскиса издание «Спорт день за днём».

Напомним, что Дзюба не получил вызов на матчи сборной России в ноябре прошлого года после появления в интернете интимного видео с его участием.

В конце марта начнется европейская часть квалификации на следующий чемпионат мира. В первом поединке отборочного турнира российская сборная сыграет на выезде против Мальты.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Андрей Канчельскис
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