Канчельскис: «Сборная России не может играть без Дзюбы»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на возвращение форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в национальную команду.

«Дзюба заслуживает вызова в сборную. В предыдущих матчах мы увидели, что кроме него у нас нет нападающих. Без Артёма команда не может играть. Дзюба - лучший нападающий России», - приводит слова Канчельскиса издание «Спорт день за днём».

Напомним, что Дзюба не получил вызов на матчи сборной России в ноябре прошлого года после появления в интернете интимного видео с его участием.

В конце марта начнется европейская часть квалификации на следующий чемпионат мира. В первом поединке отборочного турнира российская сборная сыграет на выезде против Мальты.