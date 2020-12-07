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Знакомые всё лица: Рассказываем о соперниках сборной России по отборочной группе на ЧМ-2022

07 Декабря 2020, 23:00,

ФК "Краснодар"

Десять групп, пятьдесят пять команд и всего тринадцать участников чемпионата мира 2022 от Европы. Жеребьёвка завершилась, давайте изучим наших соперников. Напомним, что сборная России попала в группу Н, где подобралась очень приятная компания – Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта. Напрямую на чемпионат мира 2022 попадёт только победитель группы, второму месту предстоит пройти настоящее сито квалификации.

Сборная Хорватии, ориентировочная стоимость состава – 282 млн евро

В качестве дополнительно показателя будем ориентироваться по цене игроков (по данным Трансфермаркт), хотя для сборной Хорватии не нужно лишних представлений и объяснений. Финалисты последнего чемпионата мира, между прочим, а из-за коронавируса получается, что финалисты последнего крупного международного турнира. Однако, изменилось очень многое. За два года Хорватия сдулась колоссально. Об этом скажут результаты в Лиге наций, где только разница мячей позволил остаться в высшем дивизионе, в классе понизились шведы. Но это не отменяет того факта, что хорваты проиграли пять матчей из шести в группе Лиги наций.

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Смена поколений мощно бьёт по амбициям «шашечных». Лука Модрич после «мундиаля» в России знатно регрессирует, а на смену такого же качественного «мозга» нет, завершил выступления за сборную Иван Ракитич. Марио Пашалич, Матео Ковачич и Никола Влашич вместе могут заменить одного Модрича в лучшей форме, но лучшие годы хорватской полузащиты будто остались позади. Хотя это ещё не так заметно, как с атакой. Впереди после «старения» Манджукича тишина. Иван Перишич прозябает на лавке «Интера», а центр нападения вообще пустует, потому что Петкович, Будимир и Крамарич дотянуться до топ-уровня не могут.

В обороне новоиспечённый капитан «Зенита» Деян Ловрен и скандальный Домагой Вида. Безусловно, практически каждый игрок сборной Хорватии на слуху, но прямо сейчас никто не может поставить себя на одну ступень с той командой, что пробилась в финал ЧМ-2018. Радостно, что ближе всех к топ-уровня Никола Влашич, которому в отборе как раз предстоит «обыгрывать» знакомую ему Россию. А Станислав Саламович может лишь порадоваться, что из первой корзины выпал счастливый шар. Только Дания могла доставить такие же положительные эмоции.

Сборная Словакии, ориентировочная стоимость состава – 115 млн евро

Из второй корзины сборной России тоже выпал удобоваримый соперник. Словакии в ноябре была изгнана из лиги В, всего лишь раз победив в матчах против Чехии, Израиля и Шотландии. Стефан Таркович принял сборную не так давно и пока не ответственен за все неудачи, но мощно сказать, что и Словакия (наравне с Хорватией) переживает не лучшие времена. Стареют лидеры Марек Гамшик и Юрай Куцка, до сих пор призываются Томаш Губочан и Роберт Мак, известные нам по «Зениту». Тяжело придётся только Артёму Дзюбе – против него сыграет Милан Шкриньяр. Защитник миланского «Интера», кстати, оценивается как вся оставшаяся половина команды. Есть у сборной России и дополнительный раздражитель, пора бы уже взять реванш за поражение на чемпионате Европы 2016. Тогда словаки обыграли команду Слуцкого со счётом 2:1.

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Сборная Словении, ориентировочная стоимость состава – 147 млн евро

Есть у нас болезненный опыт игр и против Словении. И тоже в последнем матче. Больше десяти лет не сводила судьба сборные России и Словении, а в ноябре 2009-го года в Мариборе случился один из самых трагических матчей нашего футбола. Россияне проиграли со счётом 1:0 и по сумме двух матчей остались без чемпионата мира 2010. «Наши парни» могут поквитаться 12 лет спустя, оставив словенцев без ЧМ-2022. Предпосылки вроде бы есть. Словения «построена» по принципу Словакии: одна главная звезда, которая стоит больше половины команды, - Ян Облак из «Атлетико» и россыпь интересных футболистов, среди которых выделяется Йосип Иличич. Словенец конкурирует с Алексеем Миранчуком за место под солнцем в «Аталанте», а теперь будет конкурировать и за путёвку на чемпионат мира 2022.

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Сборная Кипра, ориентировочная стоимость состава – 15 млн евро

Уже надоело так высказываться про каждого соперника по группе сборной России, но и тут схема работает: сборная Кипра в кризисе и уступает даже себе самой пятилетней давности. Григорис Кастанос так и не стал значимым талантом, хоть и засветился в «Ювентусе», а больше качественных игроков не подросло. Черногория, Люксембург и Азербайджан сбросили Кипр в подвал Лиги наций, отправив на последнее место в своей группе дивизиона С. Треть состава (5 млн евро) стоит один только игрок, слегка заметный в Европе. Константинос Лаифис выступает за «Стандард», опять же мощный защитник в опеку Дзюбе. Больше выделить некого.

Сборная Мальты, ориентировочная стоимость состава – 6 млн евро

Мальта сразу же существовала в дивизионе D Лиги наций, даже смогла там недурно выступить. Две победы подряд, в октябре над Латвией и в ноябре над Андоррой принесли мальтийцам второе место в группе. Но говорить о классе футболистов, конечно, не будем. Заметных футболистов, даже сколько-нибудь известных клубов не замечено при изучении заявки сборной Мальты. Ждём от «карлика» столько же очков, на сколько оценён его состав.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Сборная России, Сборная Хорватии, Сборная Словакии, Сборная Словении, Чемпионат Мира-2022
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Комментарии (1)
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1
CELTIC FROST
07 Декабря 2020, 23:24

"Словенец конкурирует с Алексеем Миранчуком за место под солнцем в «Аталанте»". (с) уважаемый автор. Иличич - один из лидеров клуба. Миранчук - обитатель скамейки запасных. Конкуренции пока никакой. увы. нет.

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