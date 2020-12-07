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Лахиялов: «Хорватия уже не та, но мастерство сборной России вызывает вопросы»

07 Декабря 2020, 22:31,

Евро-Футбол.Ру

Бывший нападающий грозненского «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил жеребьёвку отборочного этапа ЧМ-2022 для сборной России. В одну группу с ней попали Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.

- Довольно нормальная и проходимая группа – не знаю, могла ли достаться более удобная. Сборная Хорватии стоит особняком, хотя сейчас она уже не та, что была на последнем чемпионате мира. Многие футболисты, которые тогда задавали в ней тон, закончили за неё выступления. Может, до начала отборочного цикла к ЧМ-2022 ещё кто-то закончит. Поражение от Словении в стыковых матчах к ЧМ-2010? В нашей сборной с тех времён остался только Юра Жирков, а у остальных нет того негативного опыта.

Главный вопрос, будет ли сборная России соответствовать нужному уровню мастерства. На данный момент еврокубки показывают, что мы не в состоянии конкурировать с командами даже из таких стран, как Бельгия и Австрия. Надеюсь, к марту атмосфера в сборной наладится после недавнего интервью главного тренера. Многое будет зависеть от того, как сборная России сыграет на чемпионате Европе. Если удачно, то это придаст дополнительный настрой на осенние отборочные матчи. А если неудачно, то к оставшимся играм в следующим году команду наверняка будет готовить уже другой тренер.
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная России, Сборная Хорватии, Шамиль Лахиялов, Чм-2022
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