Месси получил приглашение на большой турнир

Наставник олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано предложил нападающему Лионелю Месси принять участие в Олимпийских играх.

«Мы пообщались на эту тему. Договорились, что вернемся к этому вопросу немного позже. Время до Олимпиады еще есть, а перед этим Месси нужно сыграть на Кубке Америки. Нужно понять, хватит ли ему сил. Не хочу беспокоить его лишний раз. Он сам примет решение», - передает слова специалиста Tyc Sports.

Напомним, что олимпийская сборная Аргентины пробилась на Игры в Париже. Футбольный турнир пройдет с 24 июля по 10 августа текущего года.