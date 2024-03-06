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Летние Олимпийские игры

Месси получил приглашение на большой турнир

06 Марта 2024 • 12:12 Комментировать

Наставник олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано предложил нападающему Лионелю Месси принять участие в Олимпийских играх.

«Мы пообщались на эту тему. Договорились, что вернемся к этому вопросу немного позже. Время до Олимпиады еще есть, а перед этим Месси нужно сыграть на Кубке Америки. Нужно понять, хватит ли ему сил. Не хочу беспокоить его лишний раз. Он сам примет решение», - передает слова специалиста Tyc Sports.

Напомним, что олимпийская сборная Аргентины пробилась на Игры в Париже. Футбольный турнир пройдет с 24 июля по 10 августа текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Хавьер Маскерано ещё теги
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