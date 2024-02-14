Ротен - о Месси: «Нужно освистать его, если он приедет на Олимпиаду»

Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен не приветствует возможный приезд нападающего Лионеля Месси в составе сборной Аргентины на Олимпийские игры, которые пройдут в столице Франции.

«Я не призываю быть жестокими по отношению к Месси, если он вернется в Париж покрасоваться в форме сборной Аргентины. Но, думаю, его нужно освистать, когда он выйдет на поле», - заявил Жером в социальных сетях.

Напомним, что 36-летний аргентинский форвард выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. Летом прошлого года Месси покинул парижский гранд и перебрался в «Интер Майами». Лео подписал с американским клубом контракт на 2,5 года.