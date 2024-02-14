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Летние Олимпийские игры

Ротен - о Месси: «Нужно освистать его, если он приедет на Олимпиаду»

14 Февраля 2024 • 10:15 Комментировать (4)

Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен не приветствует возможный приезд нападающего Лионеля Месси в составе сборной Аргентины на Олимпийские игры, которые пройдут в столице Франции.

«Я не призываю быть жестокими по отношению к Месси, если он вернется в Париж покрасоваться в форме сборной Аргентины. Но, думаю, его нужно освистать, когда он выйдет на поле», - заявил Жером в социальных сетях.

Напомним, что 36-летний аргентинский форвард выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. Летом прошлого года Месси покинул парижский гранд и перебрался в «Интер Майами». Лео подписал с американским клубом контракт на 2,5 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Жером Ротен
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Комментарии (4) Все комментарии
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Barcelona-Champions
14 Февраля 2024 в 11:04
Ротен - Ротета: ))
Alex1972
14 Февраля 2024 в 10:30
А-ха-ха-ха.. 😀
InterSan
14 Февраля 2024 в 10:27
Завидует.
Alex1972
14 Февраля 2024 в 10:31
Боится.. вРотен получить.. Хе..
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