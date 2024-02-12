Аргентина оставила сборную Бразилии без Олимпийских игр

Олимпийская сборная Бразилии потерпела поражение от Аргентины в поединке третьего тура групповой стадии южноамериканского отбора Олимпиады-2024. Встреча завершилась со счетом 0:1. Автором единственного гола на 78-й минуте стал форвард «альбиселесте» Лусиано Гунду.

Благодаря этому успеху аргентинская команда вышла на первое место в группе с пятью баллами и пробилась на турнир, который пройдет летом в Париже.

Сборная Бразилии с тремя очками находится на третьей позиции и лишилась шансов на проход дальше. Таким образом, бразильские футболисты попустят Олимпийские игры впервые с 2004 года.