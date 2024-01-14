Эндрик может пропустить Олимпиаду

Бразильский форвард «Реала» Эндрик может пропустить предстоящие Олимпийские игры, которые пройдут этим летом. Об этом сообщает Diario AS.

Как утверждает источник, решение об участии 17-летнего футболиста в Олимпийских играх – 2024, которые пройдут в Париже, будет принимать мадридский «Реал». Причиной возможного неучастия Эндрика в играх может стать предсезонная подготовка «сливочных», которая будет проходить в дни Олимпиады.

Напомним, бразилец пополнит состав «Реала» в летнее трансферное окно, когда ему исполнится 18 лет.

Олимпийские игры будут проходить в столице Франции с 26 июля по 11 августа.