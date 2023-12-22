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Летние Олимпийские игры

Булыкин: Каждому спортсмену стоит поехать на Олимпиаду

22 Декабря 2023 • 19:26 Комментировать

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил условия допуска российских спортсменов до участия в Олимпийских играх - 2024.

«Если будет возможность, каждому спортсмену стоит поехать и показать себя. Все знают, из какой страны этот спортсмен. Есть возможность доказать на международном уровне, что российские спортсмены – один из лучших. Как это сейчас доказывают теннисисты», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

По его мнению, все хотят принять участие в Олимпийских играх, отметив, что каждый спортсмен самостоятельно будет принимать решение об участии.

Напомним, что МОК принял решение допустить атлетов из России и Белоруссии до Олимпийских игр - 2024 в нейтральном статусе.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Олимпийские игры
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