Булыкин: Каждому спортсмену стоит поехать на Олимпиаду

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил условия допуска российских спортсменов до участия в Олимпийских играх - 2024.

«Если будет возможность, каждому спортсмену стоит поехать и показать себя. Все знают, из какой страны этот спортсмен. Есть возможность доказать на международном уровне, что российские спортсмены – один из лучших. Как это сейчас доказывают теннисисты», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

По его мнению, все хотят принять участие в Олимпийских играх, отметив, что каждый спортсмен самостоятельно будет принимать решение об участии.

Напомним, что МОК принял решение допустить атлетов из России и Белоруссии до Олимпийских игр - 2024 в нейтральном статусе.