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Что такое флаг-футбол

13 Октября 2023 • 19:05 Комментировать

Оргкомитет Олимпийских игр 2028 года, что пройдут в Лос-Анджелесе, предложил включить в программу соревнований флаг-футбол. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает более подробно об этом виде спорта.

Флаг-футбол представляет собой версию американского футбола, но с существенными отличиями. Пожалуй, главное – это бесконтактный вид спорта, в котором запрещены грубые, силовые приёмы. Вместо того, чтобы «сбить» игрока, в этом виде спорта обороняющаяся команда должна оставить без флага игрока, контролирующего мяч, сорвать его с него.

Матч стартует с того, что центральный игрок от своей пятиярдовой линии отдает мяч назад квотербеку. Тот либо пытается найти ресивера передачей вперед, либо делает пас на раннингбека. Розыгрыш заканчивается либо срыванием флага с игрока, либо попаданием игрока с мячом в аут, либо касанием мяча земли после передачи вперед.

На поле от каждой команды находятся по пять человек, в заявке – 12. Игроки бывают атакующего или оборонительного плана. Матч длится два тайма, каждый из них – по 20 минут.

В последние две минуты каждого тайма считается исключительно чистое время. Например, когда владеющий мячом игрок попадает в аут – игра останавливается. В случае ничьей по истечении 40 минут проводится овертайм до первых набранных очков.

Отметим, что решение о включении или невключении флаг-футбола в программу Олимпиады будет вынесено до конца текущего октября. Ранее флаг-футбол никогда не появлялся в программе Олимпийских игр, пишет пресс-служба Международного олимпийского комитета.

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпийские игры Флаг-футбол
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