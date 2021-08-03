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Олимпийские игры

​Асенсио вывел сборную Испании в финал Олимпийских игр

03 Августа 2021 • 16:38 Комментировать
Япония (до 23 лет)
0:1
Испания (до 23 лет)
окончен после доп. времени
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Второй полуфинал футбольного турнира Олимпийских игр тоже получился напряжённым. Но если Бразилия и Мексика не смогли забить за 120 минут, и дело дошло до серии пенальти (там победили бразильцы), то сборные Испании и Японии до одиннадцатиметровых не дошли. Всё решил гол Марко Асенсио, который был забит на 115-й минуте поединка. На то, чтобы восстановить статус-кво, у японских футболистов было мало времени и сил.

Сборная Испании вслед за Бразилией стала финалистом Олимпиады в Токио. Команды разыграют золотые медали в субботу, 7 августа. А днём ранее бронзу разыграют сборные Мексики и Японии.

Протокол игры  
Япония (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет)
    115' Асенсио Марко (0:1)
Kosei Tani Итакура Ко Йосида Майя Накаяма Юта Reo Hatate Сакаи Хироки Ao Tanaka Кубо Такефуса Эндо Ватару Доан Рицу Daichi Hayashi
Запасные: Миёши Коджи Осака Кейсуке Уэда Аясе Yuki Soma Хасиока Даики Маеда Даизен Секо Аюму
Унай Симон Гарсия Эрик Кукурелья Марк Хиль Оскар II Торрес Пау Субименди Мартин Мерино Микель Ольмо Дани Оярсабаль Микель Мир Рафа Гонсалес Педро
Запасные: Солер Карлос Гонсалес Хуан Пуадо Хавьер Монкайола Хон Вильяр Иван Вальехо Хесус Асенсио Марко
03 августа. Стадион "Saitama Stadium 2002".

 

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Сборная Испании Сборная Японии Марко Асенсио
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окончен после пенальти Мексика (до 23 лет) 0:0 Бразилия (до 23 лет)
окончен после доп. времени Япония (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет)
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