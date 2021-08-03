​Асенсио вывел сборную Испании в финал Олимпийских игр

Второй полуфинал футбольного турнира Олимпийских игр тоже получился напряжённым. Но если Бразилия и Мексика не смогли забить за 120 минут, и дело дошло до серии пенальти (там победили бразильцы), то сборные Испании и Японии до одиннадцатиметровых не дошли. Всё решил гол Марко Асенсио, который был забит на 115-й минуте поединка. На то, чтобы восстановить статус-кво, у японских футболистов было мало времени и сил.

Сборная Испании вслед за Бразилией стала финалистом Олимпиады в Токио. Команды разыграют золотые медали в субботу, 7 августа. А днём ранее бронзу разыграют сборные Мексики и Японии.