​Асенсио вывел сборную Испании в финал Олимпийских игр

Второй полуфинал футбольного турнира Олимпийских игр тоже получился напряжённым. Но если Бразилия и Мексика не смогли забить за 120 минут, и дело дошло до серии пенальти (там победили бразильцы), то сборные Испании и Японии до одиннадцатиметровых не дошли. Всё решил гол Марко Асенсио, который был забит на 115-й минуте поединка. На то, чтобы восстановить статус-кво, у японских футболистов было мало времени и сил.
Сборная Испании вслед за Бразилией стала финалистом Олимпиады в Токио. Команды разыграют золотые медали в субботу, 7 августа. А днём ранее бронзу разыграют сборные Мексики и Японии.
Протокол игры
|115' Асенсио Марко (0:1)
Kosei Tani • Итакура Ко • Йосида Майя • Накаяма Юта • Reo Hatate • Сакаи Хироки • Ao Tanaka • Кубо Такефуса • Эндо Ватару • Доан Рицу • Daichi Hayashi
Запасные: Миёши Коджи • Осака Кейсуке • Уэда Аясе • Yuki Soma • Хасиока Даики • Маеда Даизен • Секо Аюму
Унай Симон • Гарсия Эрик • Кукурелья Марк • Хиль Оскар II • Торрес Пау • Субименди Мартин • Мерино Микель • Ольмо Дани • Оярсабаль Микель • Мир Рафа • Гонсалес Педро
Запасные: Солер Карлос • Гонсалес Хуан • Пуадо Хавьер • Монкайола Хон • Вильяр Иван • Вальехо Хесус • Асенсио Марко
03 августа. Стадион "Saitama Stadium 2002".