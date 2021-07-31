Сборная Испании не без везения прошла в полуфинал Олимпиады

Первый четвертьфинальный матч на Олимпиаде получился драматичным и напряженным. Сборная Испании дважды по ходу игры уступала ивуарийцам, при этом пропустив при равном счете на 90-й минуте. Тем не менее, пиренейцы умудрились перевести матч в овертайм, где забили еще трижды - 5:2. Рафа Мир отметился хет-триком.
Протокол игры
|10' Байи Эрик (0:1)
|(1:1) Ольмо Дани 30'
|90' Градель Макс-Ален (1:2)
|(2:2) Мир Рафа 90'
|(3:2) Оярсабаль Микель 98'
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(4:2) Мир Рафа 117'
(5:2) Мир Рафа 117'
Унай Симон • Миранда Хуан • Торрес Пау • Гарсия Эрик • Мингеса Оскар • Ольмо Дани • Субименди Мартин • Мерино Микель • Гонсалес Педро • Оярсабаль Микель • Асенсио Марко
Запасные: Солер Карлос • Фернандес Альваро III • Монкайола Хон • Хиль Бриан • Вальехо Хесус • Кукурелья Марк • Мир Рафа
Ира Тап Элиэзер • Байи Эрик • Синго Уилфрид • Диалло Исмаэль • Дибала Кауадио • Градель Макс-Ален • Кесси Франк • Куасси Эбуэ • Тимит Шейк • Youssouf Dao • Куаме Кристиан
Запасные: Диалло Амад • Уаттара Зиэ • Гнака Силас • Тье Николас • Кейта Кадер
31 июля. Стадион "Miyagi Stadium".