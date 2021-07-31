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Олимпийские игры

Сборная Испании не без везения прошла в полуфинал Олимпиады

31 Июля 2021 • 13:39 Комментировать
Испания (до 23 лет)
5:2
Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
окончен после доп. времени
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Первый четвертьфинальный матч на Олимпиаде получился драматичным и напряженным. Сборная Испании дважды по ходу игры уступала ивуарийцам, при этом пропустив при равном счете на 90-й минуте. Тем не менее, пиренейцы умудрились перевести матч в овертайм, где забили еще трижды - 5:2. Рафа Мир отметился хет-триком.

Протокол игры  
Испания (до 23 лет) 5:2 Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
    10' Байи Эрик (0:1)
(1:1) Ольмо Дани 30'    
    90' Градель Макс-Ален (1:2)
(2:2) Мир Рафа 90'    
(3:2) Оярсабаль Микель 98'    

(4:2) Мир Рафа 117'

(5:2) Мир Рафа 117'

    
Унай Симон Миранда Хуан Торрес Пау Гарсия Эрик Мингеса Оскар Ольмо Дани Субименди Мартин Мерино Микель Гонсалес Педро Оярсабаль Микель Асенсио Марко
Запасные: Солер Карлос Фернандес Альваро III Монкайола Хон Хиль Бриан Вальехо Хесус Кукурелья Марк Мир Рафа
Ира Тап Элиэзер Байи Эрик Синго Уилфрид Диалло Исмаэль Дибала Кауадио Градель Макс-Ален Кесси Франк Куасси Эбуэ Тимит Шейк Youssouf Dao Куаме Кристиан
Запасные: Диалло Амад Уаттара Зиэ Гнака Силас Тье Николас Кейта Кадер
31 июля. Стадион "Miyagi Stadium".

 

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окончен после доп. времени Испания (до 23 лет) 5:2 Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
окончен после пенальти Япония (до 23 лет) 0:0 Новая Зеландия (до 23 лет)
окончен Бразилия (до 23 лет) 1:0 Египет (до 23 лет)
Идет 50 минута Южная Корея (до 23 лет) 1:3 Мексика (до 23 лет)
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