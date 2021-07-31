Сборная Испании не без везения прошла в полуфинал Олимпиады

Первый четвертьфинальный матч на Олимпиаде получился драматичным и напряженным. Сборная Испании дважды по ходу игры уступала ивуарийцам, при этом пропустив при равном счете на 90-й минуте. Тем не менее, пиренейцы умудрились перевести матч в овертайм, где забили еще трижды - 5:2. Рафа Мир отметился хет-триком.