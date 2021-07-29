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Олимпийские игры

Адриано поддержал итальянскую гимнастку, покинувшую Олимпийские игры

29 Июля 2021 • 18:28 Комментировать
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Известный по прозвищу «Император» бывший бразильский футболист Адриано поддержал 24-летнюю гимнастку из США Симону Байлз, ранее покинувшую Олимпийские игры из-за проблем с психическим здоровьем.

В своем аккаунте «Твиттера», Адриано написал: «Я знаю, что ты чувствуешь. То, как люди тебя осуждают, нечестно по отношению к тебе. Будь счастлива и береги себя».

Адриано известен своими выступлениями за миланский «Интер» и сборную Бразилии. Всего за «Интер» Адриано провел 123 матча, в которых забил 48 голов. За сборную Бразилии футболист выступал с 2000 по 2009 год, проведя 51 матч и отметившись 29 голами.

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Интер Милан Адриано Сборная Бразилии
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