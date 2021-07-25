Испанцы вырвали победу в матче с Австралией

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25 Июля 2021, 15:27,
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Во втором туре группового этапа Олимпийских игр сборная Испании встречалась со сборной Австралии.
Испанцы активно начали встречу, не выпускали соперника из своей штрафной, но никаких дивидендов это не приносило. На 21-й минуте встречи полуфиналисты последнего чемпионата Европы имели возможность открыть счёт, но мяч после удара Оярсабля попал в перекладину. Всё шло к безголевой ничьей, но под занавес встречи испанцы всё-таки вырвали победу. На подачу Асенсио откликнулся всё тот же Оярсабль и головой отправил мяч в сетку.
После двух туров испанцы занимают первое место в турнирной таблице, имея в своём активе четыре очка.Протокол игры
|81' Оярсабаль Микель (0:1)
Гловер Том • Суттар Гарри • Денг Томас • Кинг Джоэл • Макгри Райли • Генро Денис • Арзани Дэниел • Меткалф Коннор • Уэлс Лаклан • Аткинсон Натаниэль • Дюк Митчелл
Запасные: Тилио Марко • Баккус Кенау • Ashley Maynard-Brewer • Д'Агостино Николас • Пирьес Дилан • Роулес Кай • Уоттс Калеб
Унай Симон • Кукурелья Марк • Торрес Пау • Гарсия Эрик • Хиль Оскар • Субименди Мартин • Солер Карлос • Гонсалес Педро • Ольмо Дани • Оярсабаль Микель • Пуадо Хавьер
Запасные: Фернандес Альваро III • Миранда Хуан • Монкайола Хон • Хиль Бриан • Вальехо Хесус • Асенсио Марко • Мир Рафа
25 июля. Стадион "Саппоро Доме".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: олимпийская сборная испании, олимпийская сборная Австралии