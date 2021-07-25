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Испанцы вырвали победу в матче с Австралией

25 Июля 2021, 15:27,

Во втором туре группового этапа Олимпийских игр сборная Испании встречалась со сборной Австралии.

Испанцы активно начали встречу, не выпускали соперника из своей штрафной, но никаких дивидендов это не приносило. На 21-й минуте встречи полуфиналисты последнего чемпионата Европы имели возможность открыть счёт, но мяч после удара Оярсабля попал в перекладину. Всё шло к безголевой ничьей, но под занавес встречи испанцы всё-таки вырвали победу. На подачу Асенсио откликнулся всё тот же Оярсабль и головой отправил мяч в сетку.

После двух туров испанцы занимают первое место в турнирной таблице, имея в своём активе четыре очка.Протокол игры

 
Австралия (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет)
    81' Оярсабаль Микель (0:1)
Гловер Том Суттар Гарри Денг Томас Кинг Джоэл Макгри Райли Генро Денис Арзани Дэниел Меткалф Коннор Уэлс Лаклан Аткинсон Натаниэль Дюк Митчелл
Запасные: Тилио Марко Баккус Кенау Ashley Maynard-Brewer Д'Агостино Николас Пирьес Дилан Роулес Кай Уоттс Калеб
Унай Симон Кукурелья Марк Торрес Пау Гарсия Эрик Хиль Оскар Субименди Мартин Солер Карлос Гонсалес Педро Ольмо Дани Оярсабаль Микель Пуадо Хавьер
Запасные: Фернандес Альваро III Миранда Хуан Монкайола Хон Хиль Бриан Вальехо Хесус Асенсио Марко Мир Рафа
25 июля. Стадион "Саппоро Доме".

 

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: олимпийская сборная испании, олимпийская сборная Австралии
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