Испанцы вырвали победу в матче с Австралией

Во втором туре группового этапа Олимпийских игр сборная Испании встречалась со сборной Австралии.

Испанцы активно начали встречу, не выпускали соперника из своей штрафной, но никаких дивидендов это не приносило. На 21-й минуте встречи полуфиналисты последнего чемпионата Европы имели возможность открыть счёт, но мяч после удара Оярсабля попал в перекладину. Всё шло к безголевой ничьей, но под занавес встречи испанцы всё-таки вырвали победу. На подачу Асенсио откликнулся всё тот же Оярсабль и головой отправил мяч в сетку.

После двух туров испанцы занимают первое место в турнирной таблице, имея в своём активе четыре очка.Протокол игры