Де ла Фуэнте: «Мы знаем, что цена победы очень высока»

Главный тренер олимпийской сборной Испании по футболу Лиус де ла Фуэнте на послематчевой пресс-конференции высказался об игре своей команды в поединке против Австралии, выигранном «рохой» минимально 1:0.

«Забитый гол нам дорогого стоит, мы знаем, что цена победы очень высока. Хорошее в том, что мы создаем много моментов, что позволяет нам оставаться спокойными по всей дистанции матча. Эта победа придаст нам уверенности», сказал де ла Фуэнте.

Третий и последний матч на групповом этапе Олимпийских игр испанцы проведут с Аргентиной. Команде де ла Фуэнте хватит ничьей для прохода в плей-офф, но то, займут ли испанцы первое место в группе, пока под вопросом.