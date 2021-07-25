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Де ла Фуэнте: «Мы знаем, что цена победы очень высока»

25 Июля 2021, 21:12,

Главный тренер олимпийской сборной Испании по футболу Лиус де ла Фуэнте на послематчевой пресс-конференции высказался об игре своей команды в поединке против Австралии, выигранном «рохой» минимально 1:0.

«Забитый гол нам дорогого стоит, мы знаем, что цена победы очень высока. Хорошее в том, что мы создаем много моментов, что позволяет нам оставаться спокойными по всей дистанции матча. Эта победа придаст нам уверенности», сказал де ла Фуэнте.

Третий и последний матч на групповом этапе Олимпийских игр испанцы проведут с Аргентиной. Команде де ла Фуэнте хватит ничьей для прохода в плей-офф, но то, займут ли испанцы первое место в группе, пока под вопросом.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: олимпийская сборная испании, олимпийская сборная Австралии
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