​Мбаппе не сыграет на Олимпиаде

Форвард Килиан Мбаппе принял решение не участвовать в футбольном турнире Олимпиады. Об этом на своих страницах пишет Le Parisien. По данным источника, после завершения чемпионата Европы Мбаппе планирует сосредоточиться на принятии решения по своему будущему.

Мбаппе не отказался от мечты выступить на Олимпийских играх. Теперь форвард надеется сыграть на домашних для Франции играх в 2024 году.

Напомним, что на Олимпийских играх соревнуются футбольные сборные в возрастной категории до 23 лет. При этом каждая команда может заявить троих футболистов старшего возраста.