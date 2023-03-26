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Кубок африканских наций

Главный клуб египетского футбола отказался от выступлений в Кубке лиги

26 Марта 2023 • 07:32 Комментировать

Ведущий клуб египетского футбола «Аль-Али» объявил о том, что отказывается участвовать в Кубке египетской лиги. Причина - слишком плотный календарь. Команда сражается за победу в египетском чемпионате, опережая ближайшего конкурента лишь на два очка, но еще большей проблемой стало то, что немалое количество игроков клуба задействованы в различных соревнованиях за сборные своих стран.

Именно это стало последней каплей для команды, которую тренирует швейцарский специалист Марсель Коллер - и руководство приняло непростое решение. «Аль-Али» 42 раза выигрывал чемпионат Египта, а также десять раз побеждал в CAF - африканском аналоге Лиги чемпионов. 

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Евро-Футбол.Ру,
чемпионат Египта Аль-Али
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