Главный клуб египетского футбола отказался от выступлений в Кубке лиги

Ведущий клуб египетского футбола «Аль-Али» объявил о том, что отказывается участвовать в Кубке египетской лиги. Причина - слишком плотный календарь. Команда сражается за победу в египетском чемпионате, опережая ближайшего конкурента лишь на два очка, но еще большей проблемой стало то, что немалое количество игроков клуба задействованы в различных соревнованиях за сборные своих стран.

Именно это стало последней каплей для команды, которую тренирует швейцарский специалист Марсель Коллер - и руководство приняло непростое решение. «Аль-Али» 42 раза выигрывал чемпионат Египта, а также десять раз побеждал в CAF - африканском аналоге Лиги чемпионов.