После победы на КАН в Сенегале назовут стадион в честь Мане

После победы на Кубке африканских наций власти Сенегала решили отдельно отметить вклад в успех национальной сборной вингера «Ливерпуля» Садио Мане. В честь футболиста будет назван целый стадион в его родном городе Седиу.

Отмечается, что на данный момент арена находится на стадии строительства, а открытие ожидается на следующий год. Подобными сведениями поделились журналисты британского издания Daily Mail.

Напомним, что сенегальцы впервые завоевали золотые медали континентального первенства. Мане на том турнире был одним из лидеров своей команды. В финале вингер реализовал решающий удар в серии послематчевых пенальти.