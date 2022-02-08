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Кубок африканских наций

​Мане оплатил лечение ребёнка после случайной встречи в больнице

08 Февраля 2022 • 15:51 Комментировать

В одном из матчей Кубка африканских наций Садио Мане получил травму головы и попал в больницу. Там сенегальский футболист встретил семью, которая не могла оплатить счёт за лечение своего ребёнка с опасными для жизни травмами. Мане закрыл этот счёт, о чём рассказывает Daily Mail.

Отмечается, что Садио Мане заплатил 400 тысяч западноафриканских франков, то есть примерно 600 евро. Понятное дело, что для футболиста «Ливерпуля» такая сумма не является проблемой.

Напомним, что сборная Сенегала выиграла Кубок африканских наций, обыграв в финале команду Египта в серии послематчевых пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сенегала Садио Мане
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