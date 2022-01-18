​Обамеянг отреагировал на слухи о причине своего отъезда из сборной Габона

Пьер-Эмерик Обамеянг покинул расположение сборной Габона на Кубке африканских наций, так и не сыграв на турнире. У нападающего после перенесённого коронавируса проявились проблемы с сердцем. При этом в понедельник появились слухи о том, что причина отъезда игрока заключается не в состоянии здоровья, а в проблеме с дисциплиной. Обамеянг отреагировал на эти разговоры.

«У нас есть проблемы, которые и так трудно решить, а потом появляются слухи. Прежде всего, мы должны заботиться о своём здоровье. Я не собираюсь говорить об этих ложных слухах. От всей души желаю, чтобы сборная Габона прошла как можно дальше», - написал Обамеянг на своей страничке в «Твиттере».