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​Дик Адвокат возвращается к тренерской работе

15 Января 2024 • 15:59 Комментировать

Неустанный Дик Адвокат возвращается к тренерской работе. Как сообщает нидерландский филиал ESPN, 76-летний специалист будет работать с национальной сборной Кюрасао. По данным источника, Адвокат подпишет контракт на один год с возможностью продления ещё на год.

Дик Адвокат по ходу тренерской карьеры работал со многими командами. В России Адвокат известен главным образом по работе с национальной сборной страны и с питерским «Зенитом». За последние годы Адвокат несколько раз сообщал о намерении завершить тренерскую карьеру. Судя по всему, уходить на пенсию специалист пока что не собирается - так сильна его любовь к футболу.

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Евро-Футбол.Ру,
Дик Адвокат сборная Кюрасао
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