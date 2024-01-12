Тренер сборной Бразилии: «Нам нужно учиться играть без Неймара»

Новый наставник сборной Бразилии Дориваль Жуниор высказался о главной звезде команды – нападающем Неймаре.

«Бразилии нужно научиться играть без Неймара, поскольку он надолго травмирован. Это один из трех лучших футболистов мира. Когда он полностью восстановится, мы будем рассчитывать на его помощь», - приводит слова главного тренера Globo Esporte.

Напомним, что Неймар в летнее трансферное окно перебрался в чемпионат Саудовской Аравии, подписав трудовое соглашение с «Аль-Хилялем». Из-за повреждения крестообразных связок звездный нападающий выбыл до конца сезона-2023/2024.