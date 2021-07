​Месси записал видеообращение к своему 100-летнему фанату

Звёздный форвард сборной Аргентины Лионель Месси записал видеообращение к своему фанату, которому недавно исполнилось 100 лет. Болельщик по имени Эрнан не просто следит за карьерой Месси, а ещё и записывает в тетрадку пометки о каждом голе аргентинца.

Информация дошла до Месси, и он решил порадовать особенного фаната обращением. Видеозапись Эрнану на экране мобильного телефона показал его внук.

100-year-old Don Hernán has recorded every single one of Lionel Messi's goals in his notebook.



The story reached Messi and he decided to send him a special message. His reaction is everything



(via julian.mc98/IG) pic.twitter.com/N2nlzNi6br