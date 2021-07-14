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Фотография Месси с Кубком Америки стала самой популярной в истории «Инстаграма» в категории спортивных событий

14 Июля 2021, 23:07,

Фотография капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с Кубком Америки набрала 19 миллионов лайков в «Инстаграме». Таким образом, она стала самой популярной в истории социальной сети в категории спортивных событий.

Отметим, что под той фотографией также присутствует нецензурная лексика.

Сборная Аргентины стала обладателем Кубка Америки в 2021 году. Это первый трофей для аргентинцев за 28 лет и, соответственно, первый для Лионеля Месси со своей сборной.

Напомним, что в 2020 году самой популярной фотографией в «Инстаграме» признали снимок Криштиану Роналду, посвящённый легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне.

 

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Лионель Месси, Сборная Аргентины
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