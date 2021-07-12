​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году

Лионель Месси завоевал первый в своей карьере трофей со сборной Аргентины, и в футбольном обществе пошли разговоры о том, что теперь аргентинец стал фаворитом на получение «Золотого мяча». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается максимально беспристрастно разобраться с вопросом, заслуживает ли Месси получить седьмой «Золотой мяч» в своей карьере в конце 2021 года.

Объективность? Не слышали

«Золотой мяч» является самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Но можно ли считать, что эту награду действительно получает тот, кто был лучшим? Конечно, нет. Почему? Потому что «Золотой мяч» вручается по итогам голосования журналистов по всему миру, то есть, по сути, является всего лишь субъективным мнением большинства представителей определённой группы людей.

Возьмите любой футбольный матч, да хотя бы прошедший финал Евро-2020, который ещё свеж в памяти. Если почитать мнения разных журналистов об игре, то они расходятся, ведь многие люди видят игру по-разному. То же самое касается выступлений футболистов. Каждый человек – насколько бы объективным он ни старался быть – оценивает игроков по-разному. Плюс есть такой банальный фактор как вкусовщина.

Поэтому забудьте об объективности. «Золотой мяч» - это не более чем субъективное мнение тех, кто голосует. Принцип «я художник, я так вижу» здесь вполне работает. В своё время Уэсли Снейдер не попал даже в тройку лучших игроков по итогам голосования, хотя провёл выдающийся сезон с треблом «Интера» и дошёл до финала чемпионата мира. Почему так получилось? Да потому что в те годы «Золотой мяч» был объединённой наградой France Football и ФИФА, и в голосовании помимо представителей СМИ участвовали капитаны и тренеры национальных команд. Понятное дело, что об объективности при таком регламенте голосования речи не шло от слова «совсем».

Так что не стоит бить себя в грудь и кричать о продажности всех и вся. Относитесь к «Золотому мячу» проще.

Размытость критериев

Ещё один важный момент заключается в том, что критерии получения «Золотого мяча» максимально размыты. Награду вручают футболисту, которого по итогам голосования признают лучшим в календарном году. И вот как тогда оценивать его показатели? Если мы говорим о 2021 календарном году, то показатели первой части сезона 2020/2021 можно не брать, или как? Во France Football, похоже, и сами не знают ответа на этот вопрос. Как-то представители журнала говорили, что журналисты оценивают не только результаты и достижения игрока в году, но ещё его поведение и карьеру в целом. И опять мы подходим к субъективности процесса. При таких размытых критериях голосующий журналист волен опираться на свои ощущения и вкусы. И винить его за то, что его больше впечатлил Криштиану Роналду, чем Лионель Месси, не стоит.

Продолжая рассуждать о размытости критериев, всплывает вопрос. Что важнее – количество голов и ассистов или трофеи? И опять тупик. Сколько шансов у Эрлинга Холанна выиграть чемпионат Европы или мира в составе сборной Норвегии? Сколько шансов у Эрлинга Холанна выиграть Бундеслигу и Лигу чемпионов, если он ещё пару лет проведёт в «Боруссии? Допустим, Эрлинг Холанн забивает 70 голов за сезон, но «Боруссия» вылетает в 1/4 финала Лиги чемпионов и занимает 2 место в Бундеслиге, а Роберт Левандовски забивает вполовину меньше – 35 голов – но «Бавария» выигрывает Лигу чемпионов и Бундеслигу. Кто круче? Может, условный Килиан Мбаппе, который выиграл с Францией чемпионат мира, но ничего не добился с клубом? У меня нет ответа. Один журналист в такой ситуации отдаст голос за Холанна, другой – за Левандовски, третий - за Мбаппе. Вот и снова субъективность.

Заслуживает ли «Золотой мяч» Месси

К вручению «Золотого мяча» я отношусь достаточно спокойно. Если награду получает Лионель Месси, то для меня это не означает, что он точно был сильнее Криштиану Роналду. Я рассматриваю это не более чем мнение большинства журналистов со всего мира. Таковы правила. Вообще я стараюсь уходить от этих сравнений несравненных футболистов и просто наслаждаться последними годами их карьеры.

Не сомневаюсь, что «Золотой мяч» получит именно Лионель Месси. Его первый трофей со сборной и показатели на Кубке Америки наверняка будут весомым аргументом для большинства журналистов. Заслуживает ли Месси награду? Ответить на этот вопрос невозможно. Да и какая разница, если объективности в этом голосовании быть не может, а критерии размыты?

Лично я бы проголосовал за Роберта Левандовски. Отмена вручения «Золотого мяча» в прошлом сезоне – верх футбольной несправедливости по отношению к поляку, который штамповал голы пачками, а «Бавария» выиграла всё, что только можно. В этом году мюнхенцы не дошли до решающих стадий Лиги чемпионов, но Левандовски на индивидуальном уровне был по-прежнему хорош, что позволило ему завоевать «Золотую бутсу». Роберт точно заслужил «Золотой мяч», и если уж всё так субъективно, то можно было бы закрыть глаза на некоторые правила и вручить награду поляку. Но вряд ли такой сценарий возможен. А как считаете вы?

Алексей Антоненко