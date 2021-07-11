Мартинес - первый аргентинский вратарь, получивший приз лучшему голкиперу Кубка Америки

|
11 Июля 2021, 05:16,
|
|
Эмилиано Мартинес получил "Золотую перчатку", приз лучшему вратарю Кубка Америки. Он стал первым аргентинцем, получившим этот приз.
Мартинес по итогам турнира записал на свой счёт 4 "сухих" матча, что стало лучшим результатом розыгрыша.
Интересно, что Мартинес дебютировал в составе "альбиселесте" лишь в июне 2021-го года.
|
Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
|Теги: Сборная Аргентины, Эмилиано Мартинес
На удивление финал для него обозначился всего лишь двумя опасными ударами. Отпахала оборона.