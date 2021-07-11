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Мартинес - первый аргентинский вратарь, получивший приз лучшему голкиперу Кубка Америки

11 Июля 2021, 05:16,

Эмилиано Мартинес получил "Золотую перчатку", приз лучшему вратарю Кубка Америки. Он стал первым аргентинцем, получившим этот приз.

Мартинес по итогам турнира записал на свой счёт 4 "сухих" матча, что стало лучшим результатом розыгрыша.

Интересно, что Мартинес дебютировал в составе "альбиселесте" лишь в июне 2021-го года. 

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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Сборная Аргентины, Эмилиано Мартинес
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Комментарии (1)
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0
779
11 Июля 2021, 05:20

На удивление финал для него обозначился всего лишь двумя опасными ударами. Отпахала оборона.

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