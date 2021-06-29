Уругвай оказался сильнее Парагвая и точно не сыграет с Бразилией раньше финала кубка Америки

В последнем туре в группе А сборные Уругвая и Парагвая определяли, кто займёт второе место. "Селесте" победили и обошли "гуарани". Благодаря этому результату уругвайцы в плей-офф не сыграют с бразильцами раньше финала.

Сборные Уругвая и Парагвая заранее обеспечили себе участие в плей-офф кубка Америки, тем не менее, в очном матче они решали одну важную задачу. Команды между собой определяли, кто не попадёт в ту часть сетки, где оказалась Бразилия. Для этого надо было выступить успешнее соперника. Уругвайцам для попадания в топ-2 группы А надо было побеждать, парагвайцев устраивала даже ничья.

Уругвайцы активнее начали матч и уже в дебюте могли открыть счёт. Поле передачи из глубины де Арраскаэта ворвался в штрафную и моно пробил в ближний угол, но парагвайцев спасла штанга. Через пару минут полузащитник уругвайцев вновь оказался на острие атаки, влетев слева в штрафную, но на этот раз его удар парировал Силва.

На 18-й минуте уругвайцы получили право на пенальти. Ромеро на углу штрафной не по правилам атаковал Нанеса, толкнув его в спину. Пожалуй, парагвайцу в этом эпизоде вовсе не стоило трогать уругвайца. К мячу подошёл Кавани и уверенно реализовал выпавший шанс.

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Вскоре уругвайцы могли на контратаке увеличить преимущество. «Селесте» убежали «три в три», и Кавани простреливал на дальнюю штагу, но де Арраскаэте пробить не дали. Ко всем бедам парагвайцы вскоре ещё и потеряли своего лидера – Альмирон не смог продолжить матч после столкновения с Хименесом. Первый тайм так и завершился с минимальным преимуществом уругвайцев.

Вторая половина началась с эффектных действий Вальверде. Уругваец красиво при входе в штрафную принял мяч, чуть подбросив его, а вторым касанием пробил в створ, но вратарь парагвайцев был к этому готов. Поле этого в игре долго не было моментов. За двадцать минут до конца матча его исход мог решать Суарес. Форвард уругвайцев получил хороший пас пяткой от Торреса и без помех пробил с линии штрафной, но получилось довольно слабо, и Силва забрал намертво.

У сборной Парагвай ничего не получалось, они даже по воротам уругвайцев не били. За 90 минут «гуарани» ни разу не попали в створ. Единственный острый момент создали в компенсированное время, когда после штрафного Ромеро здорово пробивал, но попал в партнёра. В итоге, счёт больше не поменялся.

В итоге, сборная Уругвая заняла второе место в группе, а команда Парагвая - третье. В плей-офф первые встретятся с колумбийцами, а вторые – с перуанцами.