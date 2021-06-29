ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Кубок Америки (Copa America) 2021
Сделать ставку
﻿

Уругвай оказался сильнее Парагвая и точно не сыграет с Бразилией раньше финала кубка Америки

29 Июня 2021, 06:40,

В последнем туре в группе А сборные Уругвая и Парагвая определяли, кто займёт второе место. "Селесте" победили и обошли "гуарани". Благодаря этому результату уругвайцы в плей-офф не сыграют с бразильцами раньше финала. 

 

Протокол игры  
Уругвай 1:0 Парагвай
(1:0) Кавани Эдинсон 21'  
Муслера Фернандо Нандес Найтан Годин Диего   46' (Коатес Себастьян (   46') Хименес Хосе Винья Матиас Вальверде Федерико   76' (Торрейра Лукас (   76') Весино Матиас   57' (Касерес Мартин (   57') Бентанкур Родриго Де ла Крус Николас Кавани Эдинсон   68' (Суарес Луис (   68') Де Арраскаэта Джорджиан   67' (Facundo Torres (   67')
Запасные: Родригес Джонатан Кампанья Мартин Рочет Серхио Горриаран Фернандо Brian Ocampo Camilo Candido Гонсалес Джованни
Силва Энтони Эспинола Альберто   57' (Hector Martinez2 (   57') Рохас Роберт Алонсо Хуниор   81' Альдерете Омар   43' Самудио Брайан   73' (Кубас Андрес (   73') Вильясанти Матиас Хименес Гастон   74' (Санчес Ричард II (   74') Ромеро Анхель Альмирон Мигель   33' (Ромеро Оскар (   33') Gabriel Avalos   57' (Гонсалес Карлос III (   57')
Запасные: Гамарра Алехандро Ортис Херардо Агилар Альфредо Гомес Густаво Braian Ojeda Морель Хорхе Julio Enciso
29 июня. Стадион "Estadio Olimpico Nilton Santos".

Сборные Уругвая и Парагвая заранее обеспечили себе участие в плей-офф кубка Америки, тем не менее, в очном матче они решали одну важную задачу. Команды между собой определяли, кто не попадёт в ту часть сетки, где оказалась Бразилия. Для этого надо было выступить успешнее соперника. Уругвайцам для попадания в топ-2 группы А надо было побеждать, парагвайцев устраивала даже ничья.

Уругвайцы активнее начали матч и уже в дебюте могли открыть счёт. Поле передачи из глубины де Арраскаэта ворвался в штрафную и моно пробил в ближний угол, но парагвайцев спасла штанга. Через пару минут полузащитник уругвайцев вновь оказался на острие атаки, влетев слева в штрафную, но на этот раз его удар парировал Силва.

На 18-й минуте уругвайцы получили право на пенальти. Ромеро на углу штрафной не по правилам атаковал Нанеса, толкнув его в спину. Пожалуй, парагвайцу в этом эпизоде вовсе не стоило трогать уругвайца. К мячу подошёл Кавани и уверенно реализовал выпавший шанс.

Embed from Getty Images

Вскоре уругвайцы могли на контратаке увеличить преимущество. «Селесте» убежали «три в три», и Кавани простреливал на дальнюю штагу, но де Арраскаэте пробить не дали. Ко всем бедам парагвайцы вскоре ещё и потеряли своего лидера – Альмирон не смог продолжить матч после столкновения с Хименесом. Первый тайм так и завершился с минимальным преимуществом уругвайцев.

Вторая половина началась с эффектных действий Вальверде. Уругваец красиво при входе в штрафную принял мяч, чуть подбросив его, а вторым касанием пробил в створ, но вратарь парагвайцев был к этому готов. Поле этого в игре долго не было моментов. За двадцать минут до конца матча его исход мог решать Суарес. Форвард уругвайцев получил хороший пас пяткой от Торреса и без помех пробил с линии штрафной, но получилось довольно слабо, и Силва забрал намертво.

У сборной Парагвай ничего не получалось, они даже по воротам уругвайцев не били. За 90 минут «гуарани» ни разу не попали в створ. Единственный острый момент создали в компенсированное время, когда после штрафного Ромеро здорово пробивал, но попал в партнёра. В итоге, счёт больше не поменялся.

В итоге, сборная Уругвая заняла второе место в группе, а команда Парагвая - третье. В плей-офф первые встретятся с колумбийцами, а вторые – с перуанцами.

Андрей Центров

0
Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Сборная Уругвая, Сборная Парагвая
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
​Правило гостевого гола отменили – почему это плохо
​Правило гостевого гола отменили – почему это плохо  
Популярные материалы
Стало известно, сколько заработала сборная России на чемпионате Европы-2020
Стало известно, сколько заработала сборная России на чемпионате Европы-2020
Ургант высмеял сборную России после разгрома от Дании
Ургант высмеял сборную России после разгрома от Дании
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
С кем сыграет Украина в 1/8 финала
С кем сыграет Украина в 1/8 финала
«Барселона» предложит двух игроков за Роналду
«Барселона» предложит двух игроков за Роналду