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​Неймар пострадал от налетевших на него фанатов

04 Июня 2021, 15:45,

Накануне после очередной тренировки сборная Бразилии вернулась в отель. Там команду поджидали болельщики. Многие из них пришли в восторг, когда увидели звёздного Неймара. Несколько детей попытались прорваться к футболисту, чтобы сделать памятное фото. Судя по видео, Неймара едва не сбили с ног. Когда охранники отвели детей от футболиста, он начал прихрамывать.

 

В ночь с пятницы на субботу сборная Бразилии проведёт матч против Эквадора в рамках отборочного цикла на чемпионат мира.

Напомним, что недавно Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до конца сезона 2024/2025.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Неймар, Сборная Бразилии
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