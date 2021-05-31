Кубок Америки (Copa America) 2019
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​За 2 недели до старта турнира Кубок Америки отдали Бразилии

31 Мая 2021, 17:28,

Пандемия коронавируса вынуждает футбольные органы подстраиваться под ситуацию и принимать резкие решения, направленные на обеспечение безопасности. КОНМЕБОЛ объявил, что Кубок Америки в июне-июле примет Бразилия. Даты проведения турнира остались прежними. Если говорить о московском времени, турнир стартует в ночь с 13 на 14 июня, а завершится в ночь с 10 на 11 июля.

Изначально Кубок Америки должен был пройти в Аргентине и Колумбии. Колумбийцы потеряли это право из-за массовых акций протестов в стране, а аргентинцы – из-за плохой ситуации с распространением COVID-19.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Кубок Америки
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Комментарии (1)
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1
Tavadi
31 Мая 2021, 17:33

будто бы в бразилии ситуация лучше

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