​За 2 недели до старта турнира Кубок Америки отдали Бразилии

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31 Мая 2021, 17:28,
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Пандемия коронавируса вынуждает футбольные органы подстраиваться под ситуацию и принимать резкие решения, направленные на обеспечение безопасности. КОНМЕБОЛ объявил, что Кубок Америки в июне-июле примет Бразилия. Даты проведения турнира остались прежними. Если говорить о московском времени, турнир стартует в ночь с 13 на 14 июня, а завершится в ночь с 10 на 11 июля.
Изначально Кубок Америки должен был пройти в Аргентине и Колумбии. Колумбийцы потеряли это право из-за массовых акций протестов в стране, а аргентинцы – из-за плохой ситуации с распространением COVID-19.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Кубок Америки
будто бы в бразилии ситуация лучше