Кубок Америки (Copa America) 2019
Сделать ставку
﻿
0

​Неймар хочет летом выступить на Кубке Америки и Олимпиаде

12 Мая 2021, 18:33,

Неймар попросил руководителей «ПСЖ» отпустить его летом не только на Кубок Америки, но и на футбольный турнир Олимпийских игр в Токио. Об этом на своих страницах сообщает UOL Esporte.

Поездка Неймара на Кубок Америки не подвергается сомнению, а вот в ситуации с Олимпиадой всё сложнее. «ПСЖ» не обязан отпускать игрока, ведь турнир Олимпийских игр не входит в перечень турниров ФИФА. Отправившись на Игры, бразилец будет вынужден пропустить предсезонную подготовку «ПСЖ».

Стоит добавить, что на футбольном турнире Олимпийских игр принимают участие команды с футболистами до 23 лет. При этом каждая сборная может заявить троих более старших игроков.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Неймар, Сборная Бразилии
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов