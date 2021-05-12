​Неймар хочет летом выступить на Кубке Америки и Олимпиаде

Неймар попросил руководителей «ПСЖ» отпустить его летом не только на Кубок Америки, но и на футбольный турнир Олимпийских игр в Токио. Об этом на своих страницах сообщает UOL Esporte.

Поездка Неймара на Кубок Америки не подвергается сомнению, а вот в ситуации с Олимпиадой всё сложнее. «ПСЖ» не обязан отпускать игрока, ведь турнир Олимпийских игр не входит в перечень турниров ФИФА. Отправившись на Игры, бразилец будет вынужден пропустить предсезонную подготовку «ПСЖ».

Стоит добавить, что на футбольном турнире Олимпийских игр принимают участие команды с футболистами до 23 лет. При этом каждая сборная может заявить троих более старших игроков.