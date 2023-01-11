Джеррард может возглавить одну из европейских сборных

Бывший тренер бирмингемской «Астон Виллы» Стивен Джеррард может в ближайшее время стать новым наставником польской сборной по футболу.

По информации издания The Sun, 42-летний английский тренер получил предложение от руководителей Польского футбольного союза, но пока бывший рулевой «Астон Виллы» и «Рейнджерс» взял время на раздумия. На данный момент Джеррард находится без работы. С польской национальной командой до этого работал Чеслав Михневич.

На катарском мундиале сборная Польши под шефством Михневича вышла в плей-офф, но в первом же раунде проиграла французам.