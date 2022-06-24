Тренер сборной Польши не исключил, что Рыбус когда-нибудь вернётся в национальную команду

Наставник польской сборной Чеслав Михневич рассказал журналистам о ситуации с польским защитником «Спартака» Мацеем Рыбусем.

Михневич сказал Sport.pl, что Рыбусу пришлось принять сложное решение, так как жена игрока не хотела переезжать в Польшу. Тренер отметил что, возможно, через год всё нормализуется и защитник снова будет вызван в национальную команду.

«Мы не можем исключать этот вариант», - добавил Михневич.

Напомним, что Мацей Рыбус не будет вызываться в польскую сборную из-за того, что защитник принял решение остаться в России. Рыбус подписал соглашение с московским «Спартаком».