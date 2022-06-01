Верратти не сыграет в Финалиссиме из-за травмы

Итальянский полузащитник Марко Верратти из-за повреждения не поможет своей национальной команде в предстоящем поединке с аргентинцами.

Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал наставник сборной Италии Роберто Манчини. Итальянский специалист отметил, что Верратти пропустит Финалиссиму из-за травмы, но зато с первых минут на поле должен выйти нападающий «Торино» Андреа Белотти. Напомним, что встреча между итальянцами и аргентинцами состоится сегодня на «Уэмбли». Матч начнётся в 21.45 по московскому времени.

В этом сезоне Марко Верратти провёл во французской лиге в составе «ПСЖ» 24 матча, в которых забил два мяча и сделал два ассиста.