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Верратти не сыграет в Финалиссиме из-за травмы

01 Июня 2022 • 10:04 Комментировать

Итальянский полузащитник Марко Верратти из-за повреждения не поможет своей национальной команде в предстоящем поединке с аргентинцами.

Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал наставник сборной Италии Роберто Манчини. Итальянский специалист отметил, что Верратти пропустит Финалиссиму из-за травмы, но зато с первых минут на поле должен выйти нападающий «Торино» Андреа Белотти. Напомним, что встреча между итальянцами и аргентинцами состоится сегодня на «Уэмбли». Матч начнётся в 21.45 по московскому времени.

В этом сезоне Марко Верратти провёл во французской лиге в составе «ПСЖ» 24 матча, в которых забил два мяча и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Марко Верратти Финалиссима
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