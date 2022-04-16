Тикнизян отказал сборной Армении

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян отказался выступать за сборную Армении, сообщает Metaratings.

По информации источника, несколько недель назад Федерация футбола Армении связывалась с футболистом для обсуждения этого вопроса, но получила отказ.

Тикнизян имеет армянские корни, но в своей профессиональной карьере выступал лишь за молодёжные сборные России различных возрастов.

В текущем сезоне 22-летний защитник провёз за железнодорожников 15 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Ранее он также защищал цвета ЦСКА.