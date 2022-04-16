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Сборные

Тикнизян отказал сборной Армении

16 Апреля 2022 • 11:56 Комментировать

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян отказался выступать за сборную Армении, сообщает Metaratings.

По информации источника, несколько недель назад Федерация футбола Армении связывалась с футболистом для обсуждения этого вопроса, но получила отказ.

Тикнизян имеет армянские корни, но в своей профессиональной карьере выступал лишь за молодёжные сборные России различных возрастов.

В текущем сезоне 22-летний защитник провёз за железнодорожников 15 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Ранее он также защищал цвета ЦСКА.   

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Армении Наир Тикнизян
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