Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Сборные

Полузащитник «Велеса» Галоян принял решение выступать за Армению

13 Апреля 2022 • 16:19 Комментировать

Российский полузащитник «Велеса» Артур Галоян принял решение выступать за сборную Армении, сообщает официальный сайт федерации футбола Армении.

Отметим, 22-летний футболист родился в Москве и является воспитанником «Торпедо».

По информации источника, Галоян уже получил армянский паспорт и сейчас находится в Ереване, где пообщался с главным тренером национальной команды Хоакином Капаросом.  

В текущем сезоне полузащитник провёл 29 матчей за «Велес» во всех турнирах, забив 15 голов и отдав восемь результативных передач.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Армении Велес Артур Галоян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Апреля
16:19 · Международные
Полузащитник «Велеса» Галоян принял решение выступать за Армению
13:14 · Международные
Игнатьев: «В такие времена спорт должен сближать людей и страны»
11:02 · Международные
Сборная Египта нашла нового главного тренера
12 Апреля
10:12 · Международные
Дрогба будет кандидатом на выборах нового президента федерации футбола Кот-д'Ивуара
09 Апреля
16:39 · Международные
УЕФА объявит список претендентов на проведение Евро-2028 и Евро-2032 15 апреля
08 Апреля
18:54 · Международные
УЕФА заплатит клубам 240 млн евро за участие футболистов в международных турнирах
11:15 · Международные
Бородавко — о санкциях: «В ФИФА работают здравые люди»
10:52 · Международные
Нжи считает, что сборная Камеруна сильнее России
09:03 · Международные
Ротен рассказал о том, что нужно сделать Бензема, чтобы стать лучшим форвардом в истории Франции
06 Апреля
15:48 · Международные
Тренер ЦСКА может возглавить сборную Казахстана
05 Апреля
13:39 · Международные
Дэвис признан лучшим футболистом Северной Америки
13:09 · Международные
Жирков рассказал о том, как послал депутата на три буквы
02 Апреля
12:08 · Международные
Эвра рассказал, почему принял решение выступать за сборную Франции
02:20 · Международные
Агуэро высказался об игре Лаутаро Мартинеса за сборную Аргентины
01 Апреля
22:16 · Международные
В Армении отреагировали на смену гражданства Арсена Захаряна
Все новости
Рекомендуем