Полузащитник «Велеса» Галоян принял решение выступать за Армению

Российский полузащитник «Велеса» Артур Галоян принял решение выступать за сборную Армении, сообщает официальный сайт федерации футбола Армении.

Отметим, 22-летний футболист родился в Москве и является воспитанником «Торпедо».

По информации источника, Галоян уже получил армянский паспорт и сейчас находится в Ереване, где пообщался с главным тренером национальной команды Хоакином Капаросом.

В текущем сезоне полузащитник провёл 29 матчей за «Велес» во всех турнирах, забив 15 голов и отдав восемь результативных передач.