Андрей Мостовой: Карпин в шутку почти всех называет «корягами»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал журналистам о том, как наставник национальной команды Валерий Карпин подшучивает над игроками.

Андрей сказал, что Карпин называет «корягой» не только его, но и почти всех футболистов сборной России. Полузащитник отметил, что Карпин всегда делает это в шуточной форме, так что все это чувствуют и никто не обижается. Мостовой добавил, что тренер также очень серьёзно относится к весу игроков.

Напомним, что Андрей Мостовой в этом сезоне провёл в российском чемпионате 21 встречу и забил три мяча.