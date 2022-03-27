Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Сборные

Андрей Мостовой: Карпин в шутку почти всех называет «корягами»

27 Марта 2022 • 08:30 Комментировать

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал журналистам о том, как наставник национальной команды Валерий Карпин подшучивает над игроками.

Андрей сказал, что Карпин называет «корягой» не только его, но и почти всех футболистов сборной России. Полузащитник отметил, что Карпин всегда делает это в шуточной форме, так что все это чувствуют и никто не обижается. Мостовой добавил, что тренер также очень серьёзно относится к весу игроков.

Напомним, что Андрей Мостовой в этом сезоне провёл в российском чемпионате 21 встречу и забил три мяча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Андрей Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Марта
08:30 · Международные
Андрей Мостовой: Карпин в шутку почти всех называет «корягами»
26 Марта
16:47 · Международные
Мухин не попал в заявку молодёжной сборной из-за травмы
15:18 · Международные
Карпин: «Надеюсь, что в июне возобновится наше участие в международных турнирах»
12:36 · Международные
Караваев поделился мнением по поводу санкций в отношении российского спорта
08:18 · Международные
Полузащитник «Ланса» дебютировал за сборную Франции в 29 лет
25 Марта
13:24 · Международные
Бьелса может стать новым тренером сборной Боливии
12:54 · Международные
Платини: «Арбитр имеет право на ошибку»
12:38 · Международные
Платини хочет видеть Зидана главным тренером сборной Франции
11:08 · Международные
Форвард «Эспаньола» покинул расположение сборной Испании из-за травмы
10:07 · Международные
«Реалу» забили 4 гола, а ты всё равно в сборной»: Неймар подколол Каземиро 1
09:44 · Международные
Милик получил травму в матче за сборную Польши
23 Марта
17:13 · Международные
Президент РФС Дюков прокомментировал возможное исключение России из ФИФА и УЕФА
16:36 · Международные
Депутат Госдумы Свищев поддержал идею проведения чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов в России
10:01 · Международные
Бэйл тренируется в сборной Уэльса без ограничений
22 Марта
13:54 · Международные
Ван Галь сдал положительный тест на ковид и проведёт ближайшие дни в изоляции
Все новости
Рекомендуем