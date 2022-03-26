Караваев поделился мнением по поводу санкций в отношении российского спорта

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев поделился мнением об отношении к российскому спорту со стороны западных стран.

В настоящий момент футболист пропускает сбор национальной команды из-за состояния здоровья. Караваев тренируется по индивидуальной программе.

«Повлиять на отношении к России в мировом футболе мы не можем, но можем работать над собой ещё больше, чем раньше. Хочу быть готовым к официальным матчам в любой момент», — цитирует Караваева телеграм-канал сборной России.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний Караваев 17 матчей, отметившись в них двумя мячами.