Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную Караваева

Тренер сборной России Валерий Карпин рассказал журналистам о том, почему защитник питерского «Зенита» Вячеслав Караваев не был вызван на тренировочный сбор.

Карпин заявил, что тренерский штаб национальной команды пошёл на встречу футболисту, который пока не чувствует себя полностью готовым для вызова в сборную. Наставник отметил, что Вячеслав попросил дать ему время для того, чтобы набрать оптимальные физические кондиции.

Напомним, что Валерий Карпин до этого также объяснил причины, по которым в сборную не был вызван форвард Артём Дзюба.