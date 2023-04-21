Данило высказался об успехе «Ювентуса»

Защитник туринского «Ювентуса» Данило высказался о выходе своей команды в полуфинал Лиги Европы. На стадии четвертьфинала «старая синьора» одолела лиссабонский «Спортинг» (1:0, 1:1).

«Мы провели хороший матч. Мне понравилось соперничать с этой командой. Я доволен нашим выходом в полуфинал Лиги Европы. Это было нашей целью, и мы заслужили это благодаря двум успешным матчам», - передает слова футболиста Sky Sport.

В полуфинале Лиги Европы «Ювентус» встретится с испанской «Севильей». Андалусийский коллектив по сумме двух матчей разобрался с «Манчестер Юнайтед» (2:2, 3:0).