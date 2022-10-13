Разгромив в гостевом матче «Нант», немецкий «Фрайбург» вышел в плей-офф Лиги Европы.

Подопечные Кристиана Штрайха в одну калитку обыграли действующего обладателя Кубка Франции со счётом 4:0. На счету «Фрайбурга» стопроцентный показатель по набранным очкам после четырёх туров в группе с «Карабахом», «Олимпиакосом» и «Нантом».

Отметим, что на данный момент задачу по выходу в весеннюю часть второго по значимости еврокубкового соревнования также решили «Арсенал», «Фенербахче», «Ренн» и «Бетис».

