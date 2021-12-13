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Лига Европы

Тарханов: «Нужно со всей ответственностью подходить к игре с таким соперником, как «Бетис» эксклюзив

13 Декабря 2021 • 16:15 Комментировать

Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы. Питерскому «Зениту» достался испанский «Бетис».

«Хорошая команда. Они сейчас идут на третьем месте в чемпионате Испании, а испанский чемпионат один из сильнейших. Испанский футбол сам по себе очень хороший. Нужно со всей ответственностью подходить к игре с таким соперником, как «Бетис». Команда будет готовиться и серьёзно настраиваться на игру.

Слабых в плей-офф уже нет. Я бы сказал, что тут нет фаворитов. «Зенит» на первом месте в РПЛ, а «Бетис» - на третьем в Ла Лиге, но испанский чемпионат очень хорош. Я вообще люблю смотреть испанский футбол, каждый матч чемпионата интересный. Это серьёзный и опасный соперник. В плей-офф уже слабых нет, даже в Лиге Европы. «Барселона», «РБ Лейпциг», «Боруссия», «Лацио», «Севилья» - все команды очень сильны», - сказал Тарханов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Тарханов
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